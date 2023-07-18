疾管署副署長曾熟慧。（鄭郁蓁攝）

本土第四波新冠肺炎疫情連續四周下降，疾管署公布，國內上周COVID-19本土確診病例中重症併發症平均每日新增153例，較上周下降2成，已經脫離高原期。但死亡病例持續上升平均日增33例，較上周增加9%。疾管署副署長曾淑慧表示，新冠已經脫離高原期，專家會議上正在研擬確診個案「0+N」自主健康管理天數從10天減為5天外，同時也將放寬醫事機構包括藥局、物理治療所等，可不必配戴口罩。

疾管署表示，國內自3月20日新制實施後，近7日每日平均新增153例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前7日之每日平均新增190例下降19.5%。機構陽性率部分，仍未明顯下降，約1.6％～1.8%。

死亡部分，平均每日新增36例死亡，較前一周33例略升9%；新增死亡個案中，87%具慢性病史、64%未打滿3劑疫苗、94%為60歲以上。

疾管署副署長曾淑慧表示，新冠已經脫離高原期，但重症病例發生風險仍然持續，且78%都是六十五歲以上長者，未接種滿三劑疫苗且有慢性病史為主。雖疫情已經下降，但重症風險仍持續，呼籲高風險民眾儘早接種疫苗。

至於自主健康管理何時從10天改為5天？曾淑慧表示，上次專家會議討論後，擬從10天改成五天，專家都有共識沒有特別意見，因還需要與教育部、勞動部等相關單位討論，若沒有特別意見就會儘速報告。

另外，目前強制配戴口罩的場所共三大類，分別為

(一)醫療機構：醫院、診所及其他醫療機構。

(二)醫事機構：藥局、醫事檢驗所、醫事放射所、物理治療所、職能治療所、助產機構、精神復健機構、居家護理機構、居家呼吸照護所、護理之家。

(三)老人福利機構：長期照護機構、安養機構、其他老人福利機構。

曾淑慧表示，現行「醫療機構、醫事機構、老人福利機構」等3大場域仍要求強制戴口罩，但考量疫情下降，會持續檢討是否要修正，目前醫療機構考量疾病重症風險很高，因此建議醫療機構、老人福利機構等還是要配戴口罩，但對於醫事機構包括藥局、物理治療所等，會優先來討論放寬，由現行的強制配戴，改為建議配戴，目前還在研議，決定鬆綁就會報告。