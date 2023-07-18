宜蘭縣政府積極向中央爭取經費建設「蘇澳溪分洪工程」，獲中央全額補助54.13億元。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府積極向中央爭取經費建設「蘇澳溪分洪工程」，獲中央全額補助54.13億元。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

2010年梅姬颱風重創宜蘭縣蘇澳鎮，造成多人傷亡、損失慘重，為讓蘇澳居民早日遠離淹水夢魘，宜蘭縣政府積極向中央爭取經費建設「蘇澳溪分洪工程」，獲中央全額補助54.13億元，倘後續經費籌措不足，由交通部航港建設基金予以協助，預定2024年完成設計，2027年能如期如質順利完工。

蘇澳鎮因地理位置及地形條件等因素，時常面對颱風豪雨帶來的淹水災害，以梅姬颱風急端降雨為例，因市區排洪能力不足，部分地勢低窪、潮水頂脫，導致淹水面積約92公頃，水深最深達3.3公尺，造成38人死亡、96人受傷，損失金額約1.36億元。

2013年經濟部核定「縣管河川蘇澳溪水系分洪道規畫」，2020年環評審查通過， 提報草案計畫至經濟部水利署及行政院，歷經10餘年的努力，終於在今年3月通過54.13億元全額補助，整體規畫期程為4年，預定倘若後續經費籌措不足，由交通部航港建設基金予以協助；預計2024年完成設計，2025年發包工程，2027年竣工。

該工程是在蘇澳溪上游設置分洪道，將上游的水分洪至內埤海灘，減少水位高度；入口從中油油庫一號橋往下游右岸約500公尺處，出口則是到內埤海灘；分洪隧道總長約2.4公里，斷面約10.2公尺。目前正協調用地取得、環境監測、漁業權補償、補充測量、地質調查及水工模型試驗，預計做2座梳子壩、防砂壩和管理中心等。

縣府表示，蘇澳地區位屬交通樞紐、戰略地位、漁業及觀光發展的重要位置，且面對極端氣候，縣府積極辦理各項治水工作；該工程將使蘇澳溪河道水位下降，雨水下水道通洪能力提高，增加市區排水效能，以減少淹水面積及深度並補充內埤海岸砂源，防止國土流失，以保護民眾生命財產安全。