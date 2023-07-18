工程廠商黃錦城以可取得補助款為引誘，於2011年至2014年間獲復旦、僑愛、中平、龍岡、新街國小校長、主任護航，使他浮編、綁標學校工程獲利1300餘萬。台灣高等法院將黃判刑7年10月，其餘校長判處4至2年不等徒刑，可上訴。

判決指出，黃錦城向學校主管以爭取補助款充作經費為理由，引誘學校主管護航其作為。桃園地檢署在2016年起訴，黃在學校修繕、願景牆、洗手台、廣播設備經費等，透過浮編，或者是黃找人掛牌一起投標，護航自己的公司等方式。8次工程中獲利1300餘萬元。其中前復旦國小李姓前總務主任、前僑愛國小校長柳慶茂、前中平國小校長陳新平、前龍岡國小校長詹益鉅、前新街國小校長陳鍵源等人都有配合。

檢方查出，工程、採購案尚未成形時，黃就到學校討論，更草擬工程預算，學校甚至以業者提出的預算書向市府爭取工程費等。

桃園地院一審將黃錦城被依8個圖利罪判12年、褫奪公權3年2月。陳鍵源3個圖利罪，合併執行4年，陳新平、柳慶茂圖利罪2年8月，上訴後，高院二審將黃錦城部分改判7年10月，褫奪公權3年，前校長部分駁回上訴，維持一審刑期。