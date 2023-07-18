這家全球最大晶圓代工業者，同時也是蘋果以及Nvidia全球主要供應商，預估4到6月期間，淨利為1,725.3億新台幣，約55.8億美元，低於去年同期2,370億新台幣，這是路透社彙編了20幾位分析師的平均值。

路透社表示，台積電上季獲利預估減少，可能也代表去年的獲利能力太強，比較基期被墊高。2022年第2季，當時還沉浸在受到新冠疫情影響，被壓抑的訂單蜂擁而至的喜悅中。

台灣投資業者富邦（Fubon Investment）預估，第2季將是目前下行周期的底部，第3季狀況應該會有所改善，但需要去化的庫存還是持續增加，故復原的情況恐怕不會太強。

台灣有位資深基金經理人向路透社爆料，因為對人工智慧AI需求的預期，加上年底假期購物季之前又有新的iPhone推出，故第3季台積電獲利將出現反彈。

其實，台灣並沒有真正從電動車題材中受益，因為電動車市場是在中國大陸，且大多數供應商都在對岸。但AI就不是這樣，台灣將從人工智慧中獲取最大利益，因為整個AI產業供應鏈都可以在台灣找到。

路透社指出，傳統而言，第2季是科技業俗稱的淡季，需求通常會在第3季以及年底購物旺季回升。亞洲市值最大的上市公司台積電，截至3月的首季淨利意外增加，年增僅2%，是2019年中以來增幅最小的一季。

6月時，台積電曾表示，人工智慧應用需求的快速成長帶來大量訂單，預計2023下半年業績將優於上半年。台積電在台股的股價，今年迄今大漲近30%，跑贏台股大盤約22%漲幅。

預定20日下午兩點舉行法說會的台積電，根據路透社估算，第2季營收為4808億新台幣，約155.3億美元，處於4月曾預測的152億美元至160億美元中間地帶，至於去年同期為181.6億美元。