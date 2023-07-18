馬鐵英表示，今年台灣GDP由1.6%下修到0.5%，主要是出口衰退和投資不如預期，台灣的經濟結構倚賴出口，對電子、半導體的景氣敏感度較高。
至於2024年台灣GDP上修至3.5%，馬鐵英分析，除了低基期外，明年全球半導體周期回到上升軌道也是重要因素。出口和投資會比今年明顯回升，此外，政府支出因選後第一年會有財政擴張的情形。
星展集團資深經濟學家馬鐵英今天表示，星展銀下修台灣今年GDP年增，由1.6%下修到0.5%；但上修明年台灣GDP估值，由2.8%上修到3.5%。至於今年台灣的CPI估為2.3%，明年則下降到1.4%。
馬鐵英表示，今年台灣GDP由1.6%下修到0.5%，主要是出口衰退和投資不如預期，台灣的經濟結構倚賴出口，對電子、半導體的景氣敏感度較高。
至於2024年台灣GDP上修至3.5%，馬鐵英分析，除了低基期外，明年全球半導體周期回到上升軌道也是重要因素。出口和投資會比今年明顯回升，此外，政府支出因選後第一年會有財政擴張的情形。
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