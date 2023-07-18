年近7旬、聽障的陳姓計程車司機上月27日，駕車行經新北市中和安樂路，右轉時未停讓斑馬線上的行人A女，正面撞擊A女，導致她頭部重創，1周後不治。陳姓司機被依過失致死罪送辦，未停讓行人部分，警方依法告發。死者家屬說，肇事者年邁又佩帶聽器，反應也很慢，「國家怎麼會讓這種人持續上路？」

警方指出，上月27日上午9時，69歲的陳姓計程車駕駛搭載乘客，自中和安樂路綠燈右轉景平路往新店方向行駛，他疑因未注意正在過馬路、走在行人穿越道上的A女，在未煞車的情況下，直接撞上A女，拖行數公尺才停車。

事故發生後，警方對陳姓司機酒測，未有酒精反應，而A女全身多處擦挫傷、頭部受到重創，警消緊急將她送醫，經過1周搶救，仍因傷重不治。

A女丈夫對肇事的陳姓司機提出過失致死告訴，陳未停讓行人部分，警方則依規定告發。

A女丈夫說，妻子才28歲，早上出門上班後，再也回不了家，肇事駕駛已69歲，他戴助聽器，言談中看得出來他反應不是太好。「好好健康的一個人，就被冒失的駕駛幾秒鐘奪去生命，國家怎麼會讓這種人持續上路？還是職業駕駛？」

A女丈夫指控，雖然法令放寬，同意讓年逾68歲的職業駕駛開車上路，但應該嚴格要求體檢和認知功能測驗等配套措施，而不是齊頭式平等，如今妻子離世，等於是政策殺人。