在台巡演20周年的傳奇性百老匯音樂劇《貓》，深受民眾喜愛，今年已在高雄、台中完成演出，而桃園展演中心的首場演出將在20日登場，演員布萊德利托（Brad Little）、 安妮塔路易絲科比（Anita Louise Combe）今天也率先露臉，布萊德利托更直呼「這幾天喝了很多手搖飲！」2人也大方分享演出的心路歷程。

文化局長邱正生表示，《貓》是國際級的音樂劇，曾拿下眾多大獎，雖然在台巡演已20年，但過去只在台北、高雄等地演出，這是桃園首度迎來《貓》，市民不必再去外縣市搶票觀賞，這次可以留在家鄉欣賞國際級的演出。

文化局提及，文化部推行文化幣政策，讓18歲至21歲的青少年能用優惠價格購票進劇場觀賞，桃園第1波青年席次銷售一空，為此特地加開青年席次，每場加開20席，總計120席，希望能嘉惠更多學子和年輕人，另方面也盼帶動更多國際級劇團等桃園演出。

音樂劇演員布萊德利托（Brad Little）在《貓》中飾演角色老戒律伯，被稱之為長老貓，他也是另部知名音樂劇《歌劇魅影》的男主角。布萊德表示，2個角色的詮釋截然不同，喜歡《貓》的觀眾年齡層偏低，而《歌劇魅影》則獲得更多年長者喜愛。他也自曝，媽媽是唯一不喜歡他演這2個角色的人，飾演「魅影」會被面具遮住一半的臉，飾演「老戒律伯」臉上會畫上厚重的妝，媽媽直呼「我想看到你的臉啊！」讓他哭笑不得。

劇中獻唱經典曲「Memory」的角色葛麗茲貝拉則由安妮塔路易絲科比（Anita Louise Combe）詮釋，她回憶，1985年是她首次參與演出澳洲第1版音樂劇《貓》，當時的宣傳口號是「現在即永恆」，直到現在我仍覺得這個口號很合適，對我來說《貓》就像1瓶好酒，隨著時間的累積可以品味到醇厚的口感，不時可以看到很多小朋友看表演時，當看到貓出現，他們眼神中閃爍著光芒、被音樂劇觸動，這感覺會不斷被傳承，他們也會帶著自己的下一代再來看劇。

布萊德利托說「你若看完《貓》一定會想要當一名舞者或是歌手！」。音樂劇《貓》於桃園展演中心演出時間包括20日晚間7點半、21日晚間7點半、22日下午2點半及晚間7點半、23日下午1點及晚間6點。歡迎有興趣的民眾及早購票，一起體驗百老匯音樂劇的現場震撼感。