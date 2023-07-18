桃市府因應行政院亞洲．矽谷計畫，斥資2億5600萬元建置永久建物亞洲矽谷物聯網IOT展廳，將作為世客博世界館使用。（工務局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園會展中心位於機捷A19站旁，以46億5300萬元興建會議中心棟、展覽館棟，展覽館棟優先竣工，將作世客博台灣館。（工務局提供／蔡明亘桃園傳真）

國際原住民族文化創意產業園區則緊鄰機捷A17領航站，1樓與戶外空間已優先點交給原民局，將作世客博副展館之一。（工務局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園青埔地區發展迅速，市府推動多項重要建設，包括亞洲矽谷IOT展廳、桃園會展中心、桃園市立兒童美術館及國際原住民族文化創意產業園區，工程過程受疫情、缺工及物料上漲影響，工期延宕，各界關心能否配合展期使用。工務局表示，4大建設陸續完工，將作世客博主、副展館使用，展期結束後點交給各自負責單位使用，為青埔增添城市亮點、促進地區發展。

世界客家博覽會將於8月11日開幕，展期至10月15日止，規畫2大主展區與8大副展館，隨活動舉辦在即，各展區也陸續竣工。市府因應行政院亞洲．矽谷計畫，斥資2億5600萬元建置永久建物亞洲矽谷物聯網IOT展廳，位於領航北路一段與文康路口，將作為世客博世界館，以多元客家文化為展示核心，呈現離鄉、融和走到獨特的過程，建築已完工並取得使用執照，已點交給新聞處策展中。

桃園會展中心位於機捷A19桃園體育園區站旁，以46億5300萬元興建會議中心棟、展覽館棟，其中展覽館棟今年3月優先竣工，將作世客博台灣館，以「扎根與共榮-有客當靚」為主題，以適應、改變與共享台灣3大主題，呈現台灣客家不同時代的努力與改變，也透過縣市展區展現文化豐富樣貌，目前已點交給客家局策展。會議中心棟預計今年9月完工，未來會展中心將提供展覽、室內活動、藝文展演、大型聚會、大中小型會議及商場的多功能平台。

位於青埔青塘園、緊鄰高鐵南路的桃園市立兒童美術館，以近9.38億元經費興建，今年6月底完工，文化局將於戶外，結合自然景觀、藝術與文化打造光雕投影秀，為民眾帶來視覺饗宴，戶外空間驗收中，預計7月底辦理複驗，室內空間則預計今年12月驗收完成並點交給文化局。

青埔兒美館未來將提供展覽廳、國際演講廳、兒童藝術教育中心、兒童美術教室、行政空間及輕食餐飲區等，將成為培養美學素質與專業展覽的教育場域。

國際原住民族文化創意產業園區則緊鄰機捷A17領航站，以總經費約10.37億元興建，1樓與戶外空間已優先點交給原民局，將作世客博副展館之一。日後將有原民風格餐廳、文創商品、服飾及手工藝等特色商店進駐，還規畫藝術家駐點生活空間，提供商品銷售與育成中心等功能，未來將是旅客來台認識原民文化第一站，有望成國門新亮點。