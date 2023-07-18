國民法官審理首案！新北市63歲季姓婦人因不堪范姓丈夫長期家暴，去年趁丈夫熟睡時持刀弒夫，被依涉犯殺人罪起訴，新北地院今起至20日由10名國民法官與3位職業法官共組合議庭審理，全案預計21日宣判。上午針對犯罪事實審理，下午則討論量刑部分。

國民法官法採「起訴狀一本主義」，檢察官送到合議庭只有起訴狀，相關卷證不併送，雙方證據都是在公開法庭時呈現，讓合議庭及國民法官均維持空白心證狀態參與審理。

檢察官今於法庭首度出示季婦犯案時的凶器、范男遭刀砍頸及胸部的陳屍現場照等證物，其中一名國民法官發問「相驗報告提及死者胸口有灼傷痕跡的原因」，季婦回答，行兇後為了想確認丈夫是否已死亡，因此拿用於清潔的鹼片加水，澆淋在丈夫胸口做確認。

季婦供稱，因長期遭受家暴，加上被言語恐嚇，她忍受不了才決定做個了結，因仍深愛丈夫，下手前她服用了6顆鎮定劑，並推了下丈夫確認是否熟睡。

今日審理庭由國民法官與審判長黃湘瑩、受命法官游涵歆、陪席法官梁世樺組成合議庭審理，蒞庭檢察官為張勝傑、劉家瑜、鄭皓文、郭智安蒞庭，辯方律師為葛彥麟。