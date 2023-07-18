桃園市平鎮區中豐路是平鎮往返龍潭主要道路，在龍潭往中壢方向的新富街口，因主幹道車流量大，導致綠燈仍無法左轉，後方車流經常堵塞，地方長期陳情盼增設左轉燈號，市議員黃敬平邀集相關單位會勘，決議將新設安心左轉專用號誌。另外，山仔頂地區因車輛違停、路霸狀況嚴重，交通局也將改為付費停車格。

平鎮新英里長秦耀舜陳情，中豐路龍潭往中壢方向轉新富街車流量非常多，該處要往中壢交流道或壢新醫院方向的駕駛人，過去是以環南路轉入地下道通行為主，但該處鄰近中壢、平鎮區交界，近年來移入人口大增，也讓中豐路車流量日漸增加，新富街變成是往環南地下道的替代道路，路口增設左轉專用號誌有其必要性，才會不造成上下班尖峰時段車流壅塞。

黃敬平表示，新富街口交通號誌增設左轉燈過去會勘時，交通局以左轉車流未達標準為由不予設置，經過里長不斷陳情，才先設定早開時向讓左轉車輛先行，觀察下來仍然不堪負荷左轉車流；交通局交通工程科長曾啟倫說，該處路口將由現行3個燈號改換4個燈號，其中一個為左轉燈號，目前已排入工期最快9月底前完成。

另外，山仔頂地區湧光路靠近祥安國小路側，常有車輛亂停占用、雜物霸佔等狀況，停車管理科長張聖杰說，山仔頂公園周邊以老舊住宅居多，僅有零星商業活動，除緊鄰校門口路側繪有禁止停車線外，其餘皆為開放停車狀態。至於居民期盼在公園興建地下停車場，考量當地停車需求尚不迫切，規畫將路邊車格改以收費方式管理以提高停車周轉率。