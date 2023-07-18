睡眠品質會受到許多因素的影響，例如個人的心理、光照和身體問題。此外，飲食也與睡眠品質密切相關。一項新研究調查飲食對睡眠的影響後發現，高脂高糖的食品會擾亂深度睡眠模式。而不良飲食與不佳的睡眠品質都會增加公眾健康的風險，因此如何正確飲食，以提高睡眠品質，相當重要。

該項最新的研究刊登於5月28日的《肥胖》(Obesity)期刊，研究是由瑞典烏普薩拉大學的研究人員分析了不健康的高脂肪/高糖 (HFHS) 飲食如何影響人類的睡眠。他們發現垃圾食品中的脂肪和糖會擾亂大腦的電活動，進而降低睡眠質量。

研究人員針對15名健康男性的睡眠模式和腦電活動進行研究，參與者都有正常的體重和睡眠習慣，在此次試驗中，隨機接受2種相同熱量的飲食，分別為高脂高糖飲食、低脂低糖飲食，為期一周。

研究人員發現，不同飲食方式對於睡眠持續時間沒有影響。參與者認為他們的睡眠質量是相同的。但是，腦電波 (EEG) 記錄顯示，高油高糖飲食擾亂了深度睡眠期間與大腦電活動相關的慢波，使人睡得較不安寧。

研究人員認為，這是因為糖與脂肪會活化大腦通路並使人更清醒，因此發生上述的干擾。然而，這樣看法需要更多的研究來了解其中機轉。