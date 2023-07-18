中興電工涉雲豹甲車弊案，一審判中興電工公司董事長江義福徒刑6年6月，並宣告沒收中興電工犯罪所得20億9916萬元。台中高分院歷經1年多審理今天宣判，改判江義福徒刑5年10月；中興電工部分，為彰顯國防自主政策及契約條款精神仍維持宣告沒收20餘億元；其他9人各改判10月至3年10月不等，部分仍可上訴。

二審法官依違反證券交易法、詐欺取財罪改判江義福各4年、2年3月，應執行徒刑5年10月，改判理由是一審認定他涉犯證券交易法2次犯行，但二審認定是違反證券交易法是1次犯行。

至於中興電工部分，法官認為，雲豹甲車是我國自主研發的指標性武器，採購計畫明定「禁用大陸地區產品」，為避免遭斷料、洩漏國防機密；戰時未能達成作戰目標、危害官兵性命及國家安全，且我國尚有「國機國造」、「國艦國造」等多種武器研發、製造，為彰顯國防自主及契約條款精神，要求其他參與軍工廠商徹底遵守合約規範，仍維持一審判決宣告沒收犯罪所得20億9916萬元。

全案另有中興電工副總李良章判1年10月；億嶸科技負責人張光明判3年10月；啟福公司負責人許清順在違反證券交易法判3年8月、詐欺取財3罪各判4月、4月及2年3月，兩人犯罪所得均沒收。

雲豹八輪甲車係陸軍重要自製軍事武器，上市公司中興電工被控2012年得標雲豹八輪甲車「動力底盤系統採購案」，並由億嶸、啟福公司擔任協力廠商，江明知軍品涉及國防安全關係重大，契約明訂「不得使用大陸地區產品」，為如期交貨取款，由許向中國大陸購買「綜合液壓泵」、「S1轉向機」、「S2轉向機」等零件，混充交貨，由江出具不實的「產品及僱用人員證明書」，訛詐軍方第209廠交付貨款，中興電工獲取20億9916萬元犯罪所得。

全案台中地檢署在2015年10月偵結，依貪汙、詐欺等罪起訴江義福等33人及9家相關公司。台中地院在2021年10月間以江義福涉違反證券交易法、詐欺取財罪，判6年6月，併科罰金3500萬元；李良章判4年2月，其他8人依違反證券交易法、詐欺取財罪各判6月至3年4月不等。