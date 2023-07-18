南韓Youtuber「咪蕾」來台居住3年，時常介紹台灣美食、夜市和文化等，頻道訂閱數高達14萬，16日她發布新片，帶脫北者、南韓藝人「韓頌伊」來台灣玩，第一次坐北捷的韓頌伊，對台灣人的排隊文化和不能飲食的規定印象很深刻。

影片中，韓頌伊透露在北韓時就聽過台灣，雖然不太了解文化，但知道台灣很有錢且自由民主，所以脫北到南韓後，最想去台灣玩。她下飛機後第一個感想是台灣的天氣超熱，以為是熱帶區，還幽默地說：「是不是應該要穿比基尼來啊！」

兩人第一站是西門町，韓頌伊說這裡人好多，跟南韓的弘大、明洞相似，因此她想坐看看大眾交通工具，「第一次到的地方，我會最先注意的都是交通的部分，因為如果想要知道那個國家的經濟程度的話，有人說要看的就是交通的部分吧。」

搭乘手扶梯時，韓頌伊分享家鄉的交通工具是牛車，只有平壤才有地鐵且僅兩條路線，笑稱：「現在還是在舊石器時代」，無法跟台灣比。咪蕾分享台灣交通與南韓不一樣的地方，「台灣人真的會好好排隊，排隊的文化真的很徹底」，剛來時曾不小心插隊。

兩人進入捷運站後準備買票，韓頌伊看到介面後，好奇車資為何這麼便宜，最讓她感到稀奇的是，捷運票卡設計成代幣的模樣，跟韓國的卡片外觀差很大，韓頌伊驚呼：「這是比特幣嗎？」覺得很像賭博的籌碼，「如果不知道的人會不會拿去賭博啊？」

等車期間，韓頌伊親眼見證台灣人的排隊文化，說跟日本的守秩序文化很像，如果在北韓，力氣大的人會欺壓較弱小的人以搶到前面的位置，咪蕾好奇問她在家鄉時有無被插過隊？韓頌伊回應：「因為我爸爸是黨員幹部，所以不太會。」不過她補充，若是北韓軍人，插隊時會毆打一般民眾甚至抓頭髮。

上車後，韓頌伊得知不能飲食的規定，讚賞：「不錯耶，這樣很好」，也對於博愛座感到嘖嘖稱奇，因為北韓沒有博愛座，只有專屬黨員幹部的座位，北韓軍人可表明自己的身分，任意叫一人起身讓座。搭完台北捷運後，韓頌伊的感想是「台灣人很守秩序」、「喝水或吃東西都要被罰錢」，這兩點讓她超衝擊。