臺企銀Hokii數位品牌以客戶需求出發，秉持「enjoy your e-life」核心價值，繼「Hokii數位帳戶」提供高利活存、跨提跨轉免手續費等優惠後，進一步推出數位會員機制，創造流暢的數位金融體驗。

臺企銀表示，只要持有該行台幣帳戶及網銀，透過行動銀行APP就能輕鬆成為Hokii數位會員，並享有基金申購手續費折扣、線上信貸作業費優惠、台灣Pay點數回饋、外幣匯款手續費優惠、永續生活卡國外消費加碼回饋等六大專屬優惠權益。

臺企銀期盼透過推出「Hokii數位會員」機制，讓客戶輕鬆享受數位金融服務，同時體驗更多元的數位生活。此外，臺企銀也推出「Wi-Fi安全偵測」、「夜間鎖」、「跨境鎖」及「APP資安防護健診」等資安創新功能，為客戶提供更加便捷、安全、智慧的金融服務體驗。

為歡慶Hokii數位會員上線，臺企銀LINE官方帳號即日起至27日限時推出免費LINE貼圖「Hokii！說出心裡話」，以貼近日常口語搭配表情活潑逗趣的Hokii貼圖，將Hokii融入民眾日常生活，打造更完整的數位生活。