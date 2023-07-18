該製藥廠在聲明中表示，預計2023年集團核心營業收入將以較低的雙位數成長，高於此前預測的較高個位數成長率。
諾華的股東將於9月15日舉行股東特別大會，將投票表決Sandoz的分拆和徹底分離計畫。
該公司還說，該業務將在第四季於瑞士證券交易所上市，並將在美國推出存託憑證(ADR)計畫。
此前市場預期，該分拆業務將在下半年進行。
該家瑞士製藥巨頭也正在啟動一項此前已經敲定的價值高達150億美元的股票回購計畫，在前一次的股票回購於2023年6月完成之後，新計畫將啟動，並於2025年底前完成。
瑞士的諾華製藥廠(Novartis)在周二由於強勁藥品銷售，上調了全年獲利財測，並計畫將仿製藥業物山德士(Sandoz)分拆，在今年第四季初上市。
該製藥廠在聲明中表示，預計2023年集團核心營業收入將以較低的雙位數成長，高於此前預測的較高個位數成長率。
諾華的股東將於9月15日舉行股東特別大會，將投票表決Sandoz的分拆和徹底分離計畫。
該公司還說，該業務將在第四季於瑞士證券交易所上市，並將在美國推出存託憑證(ADR)計畫。
此前市場預期，該分拆業務將在下半年進行。
該家瑞士製藥巨頭也正在啟動一項此前已經敲定的價值高達150億美元的股票回購計畫，在前一次的股票回購於2023年6月完成之後，新計畫將啟動，並於2025年底前完成。
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