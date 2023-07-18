高雄市農業局多元管道來協助農民行銷農產。（高雄市農業局提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市內門區栽種的龍眼已經連續3年歉收，農民殷盼今年能夠豐收，不過受到今年乾旱影響，今年內門區龍眼普遍較小顆粒，農民開始擔憂賣不出去，內門農會強調盡可能還是會協助農民收購，不過因為龍眼太小顆不好烘培處理，憂心沒人願意上工，收購形成2難。

高雄市內門區是全市種植龍眼面積最大宗之區域，不過受到連續3年因氣候影響，導致一年一收的龍眼無果可採，造成種植面積逐年遞減中，近3年來從516公頃減為490公頃、486公頃。

2019年及2020年因受乾旱與極端氣候影響欠收，內門農會當時連續2年暫停收購，2021年龍眼開花不錯，雖遇乾旱果粒較小，農民原本以為可採收大量龍眼，賺進一筆收入，沒想到接近採收期卻豪雨不斷，龍眼全部裂果，中盤商看不上眼，烘培業者也不要，農民紛紛選擇放棄採收。

不少農民因此趁機改種芭樂、芭蕉、鳳梨等其他作物，郭姓農民表示，他原本種植1公頃的龍眼樹，至今剩不到幾株，連續幾年來沒收成，全部去了了，今年有長果粒卻很小顆，他也擔心沒人要買，賣不出去。

另一名郭姓農民表示，今年龍眼開花時氣溫合宜，因此龍眼花開得茂盛，結果也不錯，但因為成長過程缺少雨水，導致果粒偏小，由於龍眼太小顆恐怕無法利用，他因為成本問題，正考慮不採收。

內門農會總幹事洪輝煌表示，農會盡可能會協助農民多少收購一些龍眼，不過確實果粒太小不好處理，果實烘培後不好剝殼，以往一袋工資600、700元，現在還要擔心提高價錢仍找不到工人，因此站在農會立場，收購或不收購形成兩難。

高雄市農業局表示，今年高雄市龍眼生產面積1361公頃，預估總產量7673公噸，其中內門區為最大宗，其生產面積465公頃，預估產量2745公噸，產量占全市36％。

由於高雄龍眼樹以生產龍眼蜂蜜與烘製龍眼乾等加工方式為主，生鮮為輔，今年龍眼著果率較佳，生鮮龍眼部分由內門區農會辦理共同運銷至批發市場銷售（平均價格約50元／公斤）；另農業局也協請內門區農會收購烘製龍眼乾、製作龍鳳酥等加工品，相關產品已上架高雄首選電商平台，也將於神農市集（7／22-7／23）與大崗山龍眼蜂蜜節（8／19-8／20）展售，多元管道來協助農民行銷。