板橋來青社宅首次招租推出48戶社宅套房及兩房型供民眾申請，招租期間收件達1011件，申請民眾合格件數為886件，今完成電腦抽籤，中籤率約5％，抽籤結果在新北住都中心官網開放查詢，新北住都中心表示，預計於7月下旬分批通知正取民眾看屋選屋、簽約點交，最快9月可入住新家，後續將再釋出151戶，以呼應民眾租屋需求。

新北住都中心表示，因板橋民權社宅申請民眾踴躍，新北市政府決定第二波再釋出剩餘151戶，全部作為社會住宅使用，提高合格件數民眾的入住機會，以照顧青年住宅需求，落實居住正義，詳細期程及辦理方式將在新北住都中心官網另行公告。

除了興建社宅，新北市政府亦透過多元方式擴增社宅樣態。新北住都中心即將首次推出板橋「來青」出租住宅共計36戶，優先開放在新北市設籍且符合租金補貼資格的民眾申請，後續將公告申請方式及辦理期程。

新北住都中心執行長錢奕綱指出，為使社宅多元化，中心配合市府政策推出公辦社宅、容獎回饋、都更分回、出租住宅等各樣類型供民眾申請，以舒緩市民龐大的居住需求。有社宅申請需求的民眾，請持續關注新北住都中心官網及臉書粉絲專頁的最新消息，或致電中心由專人諮詢。