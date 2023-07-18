疾管署今日公布國內新增11例猴痘（Mpox）確定病例，其中10例為本土、1例為境外移入病例，為國內首見的大陸境外移入個案，疾管署發言人曾淑慧表示，該名大陸境外移入個案為居住於台北市的外國籍男子，值得注意的是，大陸猴痘疫情上周突然出現急速上升的狀況，提醒民眾近期前往得提高警覺。

上周新增的11例確定病例，其中10例為本國籍男性、1例外國籍男性，居住縣市分別為：基隆市2例、台北市2例、新北市2例、高雄市2例、台中市以及彰化縣各1例。年齡介於20多歲至40多歲。

曾淑慧說，其中境外移入病例來自中國大陸，而上周開始大陸的猴痘疫情就有急速上升的狀況，提醒近期有打算前往中國旅遊的民眾，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸的社交活動等風險場域。

疾管署統計，國內自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至7月17日累計確診243例病例（227例本土及16例境外移入），其中178例已康復，6例仍住院治療中、59例於居家自主健康管理中。

曾淑慧強調，雖然猴痘確定病例已經連續兩週有較為下降趨勢，但目前正值國人出國旅遊旺季，疾管署研判認為疫情仍在持續當中。提醒符合「近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者」等3種條件者，可以儘速接種疫苗。