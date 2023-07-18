借鏡南韓地下道水難，大林消防分隊出動船艇模擬地下道淹水救援。(消防隊提供／蔡依珍桃園傳真)

借鏡南韓地下道水難，大林消防分隊出動船艇模擬地下道淹水救援。(消防隊提供／蔡依珍桃園傳真)

借鏡南韓地下道水難，大林消防分隊出動船艇模擬地下道淹水救援。(消防隊提供／蔡依珍桃園傳真)

借鏡南韓地下道水難，大林消防分隊出動船艇模擬地下道淹水救援。(消防隊提供／蔡依珍桃園傳真)

南韓近日暴雨造成各地洪水氾濫及淹水，其中清州市五松地下道有15台車輛受困致16死，為強化地下道淹水導致車輛拋錨民眾待救應變量能，桃園市大林消防分隊協同警察局大樹派出所及建國里長徐揚帆於桃園區長安地下道執行水域搶救演練，模擬民眾行車誤入淹水地下道受困待援，消防人員到場進行脫困，並評估傷勢處置及送醫。

今日演練由大林消防分隊出動消防車、救護車及船艇，由消防人員操艇並運送裝備器材接近拋錨車輛，破壞車體後將民眾脫困並送醫；另外大樹派出所則協助交通管制，讓車輛不再進入低窪淹水地區；里長則透過街里廣播通知人車請勿進入地下道並疏散周遭住戶及民眾，以降低人民生命財產損失。

大林消防分隊長黃章瑋表示，藉由地下道水域搶救演練，強化消防人員的水域搶救技能及應變能力，並呼籲當民眾行經地下道發現淹水時，勿強行通過並應通知警方到場交通管制，若車輛受困有人員待救時，應立即撥打119求援。