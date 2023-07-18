放暑假出國人潮暴增，一名部落客分享，16日早上去桃園機場，準備出發去日本玩，結果卻被現場的人潮驚呆，他們已經提前2小時40分鐘到機場報到，但是辦完所有手續、通過所有關卡抵達登機門的時候，都已經準備要開始登機，提醒大家搭早班機的人要提早到機場，引起網友討論。

一名熱愛旅遊的部落客昨在臉書粉專《誠心相伴-親子旅遊經驗分享與情報》上分享，16日早上去桃園機場發現人多到很誇張，他們已經提早2小時40分鐘到機場，而且還事先用好了網路報到，走到登機門的時候竟然都已經快要開始登機，讓他忍不住提醒大家，最近搭早班飛機的人要提早到機場。

部落客表示，大家要善用網路提前報到的功能，現場真的大排長龍，還有工作人員拿著大聲公呼籲大家趕快完成網路報到，就可以改排另一個通道，因為比起現場報到的人朝，網路報到那一排幾乎沒有人。

貼文引起網友討論，「就有網友也留言分享，「我13日早上也碰到一樣的狀況，而且還是早上4點多到機場，排隊排到快胃抽筋！人超多」、「我也是今早七點送兒子到桃機一航，P2停車場已經幾乎八成滿，很多送機人潮」。