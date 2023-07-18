民進黨大同士林立委參選人王世堅日前出席台大政治營時，有同學問及未來若當選立委，會不會因受黨紀侷限，違背意願投票？王世堅則以自己名言「除非Over my dead body！」回應。對此，對手、國民黨台北市議員游淑慧則舉往例直言，真的要期待王忤逆黨意，「各位恐怕想太多了」。

游淑慧昨日（17）在臉書提到，王世堅出席台大政治營，在Q&A時間中，有位同學問王「未來若當選立委，會不會因為受黨紀侷限而違背自身意願去投票？」、「在靈魂與身體之間，會怎麼選擇？」，王世堅當場喊出名言「除非Over my dead body！」游淑慧對此諷刺表示，王世堅擁有民進黨「說一套、做一套」的DNA。

游淑慧提到，蔡總統2020年在高票連任後，突襲要開放含萊克多巴胺豬肉進口引發民意反彈，在野黨與民進黨激烈攻防，當時，王世堅經常上政論節目談論對抗民進黨意的論點，被大讚是綠營良心，游淑慧坦言連她都讚王果然是真男人。

眼看民進黨中央政府硬幹，台北市決心自救，議會提出《台北市食品安全管理自治條例》，明定「北市販售豬肉及其他相關製品不得檢出乙型受體素（萊劑）」，游淑慧說王世堅照理應該支持，但到表決那天他卻神隱，沒來投票。此外，民進黨政府接著粗暴廢止所有地方政府的反萊豬相關條例，王又在政論節目中破口大罵中央傲慢，但當台北市議會提出要跟中央打釋憲官司時，表決那天王世堅又神隱了。

游淑慧諷刺表示，若王世堅和民進黨人一樣硬拗自己的立場，她還比較佩服，但這樣一人分飾兩角，跟詐騙有什麼不一樣？游淑慧直言，真的要王世堅槓上民進黨中央、期待王忤逆黨意，「各位恐怕想太多了」。

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