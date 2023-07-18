居住正義話題延燒，民進黨指民眾黨主席柯文哲在北市府任內「社宅擺爛」，民眾黨立法院黨團今（18）日召開記者會，痛斥上周末民眾頂著烈日上街頭爭取居住正義，反觀民進黨卻在飯店吹冷氣開全代會，連派一位代表到現場都不願意，對民怨視而不見，呼籲民進黨政府出面說清楚中央興辦幾戶社宅，正面回應民眾的期待與寄託，別想再甩鍋給下一任。

立委邱臣遠表示，柯文哲與民眾站在一起，716一同上凱道為居住正義發聲，卻遭民進黨無端指責柯文哲在市長內「社宅擺爛」，另一方面，不斷吹噓蔡英文8年20萬戶的灌水政績。然而根據內政部資料顯示，全台既有的6253戶社宅中，台北所興建者占近9成，而新完工的社宅中，台北也占近3成，合計來看，台灣目前確實存在的社宅中，有超過4成是台北蓋的，反觀「努力的蔡政府」由中央興辦的既有社宅目前仍掛0。

邱臣遠指出，台北市蓋了全台4成的社宅，內政部長林右昌卻說「柯市府不努力」，然後讓民進黨坐享其成、收割政績；幾個月前林右昌也說過，買不起房是年輕人沒有規畫，顯然民進黨完全看不到自己的怠惰、灌水與欺騙，居住正義不能落實全都是別人的錯，是在野黨跟民眾不夠努力。

邱臣遠直言，副總統賴清德以參加民進黨全代會為由，拒絕出席716凱道集會，諷刺的是，民眾在凱道上揮灑汗水，為居住正義發聲，民進黨卻在圓山飯店穿著厚外套吹冷氣，總統蔡英文被媒體問會不會熱，竟笑回「冷氣還不錯」，完全不知民間疾苦，若居住正義真的如同蔡總統所說，讓賴清德繼續「接手做」，台灣的住房情況恐每況愈下。

立委張其祿指出，蔡總統直到任期末還在喊8年20萬戶社宅，但根據內政部數據統計，全台社宅12萬6513戶與包租代管7萬3185戶，合計達19萬9698戶，貌似離20萬戶目標不遠，但民眾可能理解為「有20萬戶社宅可入住」，蔡政府卻是將「興建中」、「待開工」及「規畫中」社宅都計算在內；但實際能在2024年底前入住的，保守估計不過2.5萬戶，就算加上包租代管頂多10來萬戶，美化數據造成民眾認知上的落差，更遑論賴清德加碼的「2032年50萬戶」說法，完全無法對人民交代。

張其祿表示，內政部次長花敬群以尚未實施的「囤房稅2.0」作為政績，聲稱政府已經解決炒房問題，民眾將看見「房貸負擔率甜蜜點」再現。但內政部的數據顯示，本季全國的房貸負擔率為41.19％，比去年同季增加2.84％，花次長所說的「房貸負擔率甜蜜點」，恐怕和20萬戶社宅一樣，只存在民進黨的平行時空中。

張其祿直言，依媒體揭露統計數據，SARS以來房市20年的價格變化，六都加上新竹地區漲了2.3到3.5倍，其中1倍漲幅是馬英九前總統執政發生、2倍漲幅則是蔡英文執政時期造成，藍綠都要負責。716凱道集會許多黨派及總統參選人都簽下承諾書，唯獨民進黨不敢出來面對人民，呼籲政府別再打假球，甚至應推動房屋實價課稅、實坪制改善畸形過高房價，以兌現對國民的承諾。

立委陳琬惠直言，營建署公布「300億元中央擴大租金補貼專案」上路一周後，就有許多房客哀號遭房東阻擋申請，向營建署反映後竟得到「無法提供協助」的答案，甚至要民眾自行向民間團體「崔媽媽基金會」尋求幫助，讓他們無端承受許多的負面情緒與謾罵。

陳琬惠指出，2022年中央擴大租金補貼1.0，完成審查案件數約為27萬戶，未達原先預期的50萬戶目標，內政部不斷放寬審查資格，想呼應賴清德「租金補貼擴大至50萬戶」的選舉支票，卻對租屋族遭遇到租屋黑市的困境，撒手不管、甩鍋給民間單位。民眾黨團早就一再提醒內政部，租賃市場未全面實價登錄、房東逃漏稅、租賃黑市等問題，但民進黨仍只想靠撒錢解決問題。

民眾黨團呼籲，民進黨應真心聆聽和回應民眾的訴求，加強社宅的興建力道，落實居住正義，別再放任房價飆漲，而居住政策應有長期規畫，租金補貼不該只在選前才大撒幣，應有完善的配套措施，才能有效改善租屋黑市。