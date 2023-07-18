2023第21季SBL超級籃球聯賽選秀會18日登場，握有狀元籤的彰化柏力力籃球隊，選擇來自蒙古的外籍生蘇格爾，也讓SBL繼PLG選秀會之後，也出現所屬聯盟選秀史上首位外籍生狀元，上季結束後和6名球員結束合作的柏力力球團，一口氣選了蘇格爾、謝承諳、蔡紘揚、廖景泰、陳昭群、徐仕宏6名球員，4支球團總共選了11名新秀，比PLG 8人、T1 7人多。

今年SBL選秀會有兩位蒙古籍外籍生參加，曾就讀中州科大的蘇格爾、沙鹿，來台努力兩年後成為球隊主力，並助隊打下108學年UBA大專籃球聯賽公開男一級季軍隊史最佳，後來兩人隨教練許智超轉學到中信金融學院，贏得 111學年UBA大專籃球聯賽公開男二級冠軍，爭取到下季挑戰一級舞台的資格，兩人也在大專球季結束後確定投入今年選秀，挑戰更高層級籃球賽事。

成為SBL選秀狀元後，蘇格爾用中文表示：「很開心在選秀會獲選，謝謝彰化柏力力球團給我機會，我會努力在防守、籃板提供最大的幫助。」

首輪第2順位榜眼籤台啤選擇後衛蔣浩文，第1輪第3順位台灣銀行選擇來自高師大的前鋒郭振復，第1輪第4順位裕隆納智捷選擇畢業自輔仁大學的後衛王翊帆。

第2輪台銀就放棄選秀，結束今年的選秀，本屆選秀僅收穫郭振復1位新秀，台啤蔣浩文、吳沛嘉兩人，裕隆也是選完兩人就放棄，挑走王翊帆、涂亦含。

之前在PLG、T1兩職籃選秀會落選的世新大學203公分長人吳沛嘉、高師大中鋒廖景泰分別獲得台啤、柏力力挑走，廖景泰並說，很榮幸可以獲選，也因為自己是彰化縣花壇鄉人，小時候隨爸媽北上生活，現在可以「回鄉打球」他也很開心。