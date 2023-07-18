新北市一名祝姓男子先前在一處地下停車場遇見一名女騎士，趁機偷摸對方大腿與臀部，慘被報警移送法辦。新北地院審結，依性騷擾罪，判處祝男拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

判決書指出，33歲祝姓男子2011年12月27日上午11時許，於新北市一處地下停車場巧遇女騎士A，未料祝男動了歪腦筋，趁A女無法抗拒之際，伸手摸了A女的左大腿及臀部，讓A女氣得前往中和警分局報案。

祝男接受偵訊時，坦承犯罪，檢察官核對A女的證述以及路口監視器翻拍畫面等證據認定情節大致相符，祝男確實涉犯性騷擾罪，依法向法院聲請簡易判決。

新北地院審理時，法官指出，祝男趁人不及觸摸大腿與臀部的性騷擾行為，明顯欠缺尊重身體自主權的觀念，造成被害人身心不安，並對社會治安造成不良影響，但考量祝男並無前科、素行尚可，衡量其智識程度、犯罪動機等一切情狀，依犯性騷擾罪，處拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。