高雄老牌冰店「欣豐冰店」遭爆食安問題，截至今（18）日中午共計34人吃完冰後，因症就醫。如今卻被臉書粉專「Care高雄」抓到，「欣豐冰店」去年還入選高市府舉辦的「大港閱冰」推薦名單中。（柯宗緯翻攝）

國民黨高市第6選區立委參選人陳美雅痛批，高市府根本是草菅人命。（柯宗緯翻攝）

高雄老牌冰店「欣豐冰店」遭爆食安問題，截至今（18）日下午4時共計44人吃完冰後，因症就醫。如今卻被臉書粉專「Care高雄」抓到，「欣豐冰店」去年還入選高市府舉辦的「大港閱冰」推薦名單中，引發網友質疑市府把關不力。藍營質疑衛生局通報機制有問題，痛批高市府根本是草菅人命。

國民黨高市第6選區立委參選人陳美雅指出，有民眾到這家苓雅區老牌冰店購買八寶冰，民眾一家13人中有11人中毒、4人住院，還有孩子因此血便、昏迷，但衛生局竟回覆，只有1人通報屬於個案不予處理，直到該位民眾上網詢問是否有同樣症狀之受害者，才讓整起事件爆發。

陳美雅質疑，衛生局怎會判定為個案？還要民眾上網自力救濟找尋相同的受害者，因受害人員暴增，市府才趕緊派衛生局稽查，這是很嚴重的食安問題，痛批市府根本是草菅人命！陳其邁曾身為公衛醫師為什麼會放任這樣的事情出現？也質疑衛生局通報機制到底出了什麼問題？

陳美雅指出，衛生局前往該家冰店稽查，發現店家地板破損髒汙不潔、垃圾桶未加蓋、未依法完成食品業者登錄、未有食品從業人員體檢紀錄等多項衛生缺失，責令業者停業改善，八寶冰食材與患者檢體也都檢出沙門氏桿菌陽性，食物中毒事證明確。

陳美雅認為，高市衛生局因受害人數暴增，才派人稽查早就為時已晚，「這些無辜的市民朋友受到的病痛要找誰討公道，市府應該要出來講清楚」！要求市府對於延誤通報、通報機制問題做出解釋與說明，這件事情不能這麼就算了！

高市衛生局指出，接獲通報7月13日當天冰店無營業，隔天下午冰店開始營業即進場稽查採檢，並於當天責令其停業，後續持續掌握患者健康狀況穩定治療中，針對違法業者依法處辦絕不寬貸。經綜合研判，冰店提供之自製豆類及相關配料可能為環境之汙染致病源。

衛生局表示，該案八寶冰食材與患者檢體均檢出沙門氏桿菌，事證明確，已依食安法41條第1項第4款，勒令停業直到完成符合「食品良好衛生規範（GHP）」為止，併處以新台幣30萬元罰款，後續相關事證移送地檢署偵辦。