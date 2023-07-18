新北市長侯友宜在接受國民黨徵召後，面對挺韓、挺郭派的不同聲音，外有民眾黨及民進黨的雙重夾擊，加上團隊重整、重新磨合，導致民調一直無法有效提升，但隨著侯友宜找來國安會前秘書長金溥聰操刀後，情況已有明顯不同。這個轉折點，就是從侯友宜上《少康戰情室》提出包括兩岸、兵役、能源等重大政策開始，把一度陷入徵召爭議的侯友宜拉回選戰主軸。

金溥聰入陣調整節奏步調 侯友宜抓回主導權好感度微幅增

根據《網路溫度計》《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/6/15～2023/7/13），將近一個月的時間，侯友宜的好感度從0.31爬升到0.35，增加了0.04；而民眾黨總統參選人柯文哲的好感度則維持在0.32，沒有變化；民進黨總統參選人賴清德的好感度則是從0.32增加到0.38，增加0.06。這對侯陣營來說，不啻是打了一劑強心針。

好感度也許不會即刻反映在民調數字上，卻可以看出參選人與選民間的互動增加，而且是好的互動。從數據上也可以看出侯友宜慢慢抓回議題的主導權，這就是金溥聰要的節奏跟步調。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

侯友宜、柯文哲日聲量互有高低 賴清德慘遭輾壓

此外，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統分析柯文哲、賴清德及侯友宜近兩週(日期：2023/6/27~2023/7/13)聲量趨勢變化，其中侯友宜以79萬2,969筆，贏過柯文哲的78萬4,446筆，而賴清德則只有46萬2,212筆。以聲量來說，侯、柯輾壓了賴清德，多了將近一倍。

進一步分析聲量時間變化，侯友宜聲量最高的一天是7月4日，是他發文反對民進黨「3+1政策」，強調沒有反對現行兵役延長一年。他強調，前提是他當選後，讓兩岸和平，氣氛和緩後才會恢復4個月兵役，當天聲量飆高到8萬2,105筆。前一天侯友宜接受趙少康專訪，聲量也逼近7萬筆，成為那幾天媒體討論的重點。

賴清德聲量最高的一天，則是在7月9日，有4萬6,531筆，不過卻是因為殺警嫌犯易寶宏服外役監議題，民進黨遭到輿論抨擊，賴清德隔天趕緊滅火，強調重刑犯應該要實實在在服完徒刑，不能走旁門左道，試圖消減民眾對綠營的怒火。

至於柯文哲聲量最高的一天出現在7月10日，聲量來到8萬853筆，但一樣是因為負面議題。原本柯文哲要在北流辦募款演唱會，被北市府拒絕，感嘆世態炎涼，還說「通常這種事，太監就解決掉，不會到皇上那。」隔了兩天，柯文哲終於道歉，但聽得出來頗有怨言。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

侯友宜勝選下一步？從造勢找回藍營內部信心開始

基本上，有討論就會有聲量，但金溥聰進駐團隊前的侯友宜，外界討論侯友宜的機會真的不高，每次被人提起總是因為郭台銘又見了誰？或是臉書又寫了什麼？黨內誰又開始再策動要換侯，搞到烏煙瘴氣，侯友宜支持者就算想力挺也不敢表態，要支持也沒有甚麼政策可以拿來說服其他人。

金溥聰進來後，很快地找到選戰節奏，也快速的了解侯友宜目前最重要的策略，就是要抓回基本盤、穩定支持者的心，所以侯友宜利用專訪的時候很清楚的宣布重要的政策，包括九二共識跟核一重啟、核二、核三延役，去除藍營雜音，拉開跟賴柯之間的差異，也找回深藍對侯友宜的信任。

相較賴、柯，侯友宜可以運作的彈性空間更大，重點在於黨內要角的歸隊以及各立委參選人的態度，所以這部分將成為侯的下一步，找回藍營內部對侯友宜的信心，在各地方及全代會開始造勢。

選戰還有時間，愈到後期才是各陣營真正展現實力的時候，鹿死誰手，還很難說。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月15日至2023年07月13日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『柯文哲、侯友宜、賴清德』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

名家介紹 錢震宇

我喜歡寫字，而且是那種用筆寫出來的文字，因為寫字的時候人會思考，從一個人的筆鋒可以看出他是什麼樣的人；我也喜歡寫文章，因為寫文章表示你有觀點，有真正的去了解一件事，然後轉化成可以理解的文義，分享給其他人。

當了十年記者，經歷過社會大小事、採訪過各式各樣的政治人物，聽他們的故事，寫我相信的事實。後來從紀錄者變成實踐者，擔任政治人物的發言人及幕僚，看著政治更迭、媒體變化，唯一不變的就是繼續寫字。至今堅信有溫度的人才能寫出有深度的文字。