在YouTube頻道上擁有68萬人訂閱的人氣YouTuber劉芒，先前因捲入半夜修圖無限上綱、沒帶港簽在機場發飆，甚至因為堅持還沒減肥完不肯穿商借衣服、擅自將商借飾品挪去巴黎時裝周使用爆發爭議。

儘管劉芒已出面認錯道歉，仍有許多網友不買單，更有眼尖觀眾發現劉芒最新影片倒讚率高達84%，掀起兩派網友論戰。

image source:《DailyView網路溫度計》時尚網紅網路口碑排行（2022/04/18~2022/07/16)

▲「劉芒」位居網路溫度計的時尚網紅網路口碑第3名。

9年前曾暗諷楊謹華難搞？劉芒新片倒讚數破八成被網譏：宛如《絕世網紅》真人版

自從劉芒為人設翻車出面道歉後，有眼尖網友找到9年前劉芒在IG發布側拍劉以豪和楊謹華畫面，寫下「緊滑本人好漂（ㄋㄢˊ）亮（ㄍㄠˇ）喔，但q豪一百分，還猛播舊杰倫歌單我再送你五百分」引發爭議。

一名網友在Dcard上指出「百萬YouTuber變身倒讚YoouTuber」，透露劉芒最新影片「皮克斯總部我們來了」72小時內點閱率只有3萬5千左右，其中倒讚率高達84％，道歉影片倒讚數逾1萬9千，佔比則高達90％。

其中疑似有劉芒聘用的工讀生現身爆料，指出身邊的工作人員都必須看她臉色戰戰兢兢，拍攝前還要事先打掃家裡，「每一次到現場都超爆髒亂，地上都是公關品啊、衣服堆啊，要拍攝的產品都要撈很久，還會伴隨著一堆灰塵和小蟑螂」，也讓原PO表示劉芒宛如《絕世網紅》裡的黑粉「_bbbfamous」真人版。

劉芒遭酸「倒讚小天才」！部分網友看不下去緩頰：不喜歡可以不要看

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近半年「劉芒」探索概念也可以發現，劉芒除了先前「人設翻車」、「耍大牌」、「人設大崩壞」成為業界黑名單，包含「酒吧黑歷史」、「小矮人」、「楊謹華難搞」等黑歷史都被網友挖出，許多粉絲也心碎留言「劉芒真的沒資格講別人」。

文章曝光後也引來網友熱烈討論，「偷臭謹華真的下去」、「停止關注她就好」、「倒讚小天才」、「皮克斯好衰」、「好怕之後皮克斯都不找台灣人去了」、「之前去參加迪士尼年度行銷大會的時候就有看到她有在KOL名單裡面，沒想到才過幾個月人設會翻車成這樣...真的慎選人選很重要」。

但也有人認為原PO已經在Dcard上使用同一個卡稱發過三篇類似貼文，不斷公審劉芒的行為不太妥當，「發這篇的你更像是bbbfamous吧」、「你討厭劉芒的程度，就跟bbbfamous討厭網紅差不多，行為也差不多」、「不是在幫劉芒說話，只是覺得適可而止...也是不少藝人因為輿論壓力自殺的，你們看了《絕世網紅》，也是知道那種壓力的吧？」、「不喜歡劉芒可以不要看、不要買，但偏偏要網暴，真的沒有比他好到哪去欸」。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年01月18日至2023年07月16日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『劉芒』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。