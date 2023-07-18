IKEA以簡約設計、平價又多樣化的家具或居家產品，深受不少消費者喜愛，但一名網友好奇，IKEA的家具品質不穩定且易壞，如果想以實惠的價格購買家居用品，多數人會選擇哪些品牌？

IKEA是平價家具店首選？網友評價兩極

原PO在Dcard發文指出，朋友買了新房，但因預算考量，決定省下室內設計師的費用，直接到IKEA添購家具。她好奇，IKEA雖主打親民價格，但品質卻不穩定，「木頭材質的家具碰到酒精，過沒多久一定壞」，認為材質跟價格在不平衡的天秤上，且運費也不便宜，讓她很納悶，「IKEA會是大家的首選嗎？」

貼文曝光後，選擇到IKEA購物的網友表示， 「選IKEA、宜得利真的不是因為便宜，是其他太醜又太貴了…」「我自己很喜歡IKEA，十年來買的東西都用的很開心」、「IKEA是我唯一選擇」、「我有三個IKEA書櫃，覺得保存還不錯」。

另外，網友還推薦「宜得利」，「IKEA 其實不會比較省，運費加組裝費很可觀，如果自己組裝花時間又累得要死會懷疑人生，材質如果選便宜一點的東西，通常比較不耐用。宜得利可以看看，之前買了電視櫃蠻耐用的也不會太貴」、「我覺得宜得利的也還不錯喔！」「大型傢俱比較推宜得利欸，IKEA是讓我感覺比較不精緻，買小物還可以」、「推薦宜得利跟特力屋的hola或者是特力屋旗下的林氏木業」。

宜得利網路好感度略勝IKEA

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統進一步比較「IKEA、宜得利」近一年的網路好感度，IKEA比值為3.60、宜得利比值為4.85，意味宜得利的網路好感度確實略勝IKEA。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月17日至2023年07月16日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『IKEA、宜得利』相關文本進行分析，調查「網路好感度」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。