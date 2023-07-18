40歲陽光甜姐兒陳意涵最近轉換跑道參加大陸實境節目《乘風2023》（又稱《浪姐4》）大秀唱跳實力，今(18日)傳出《浪姐4》的總冠軍賽已經錄製完成，由Ella（陳嘉樺）奪下冠軍，而陳意涵雖然沒有在成團名單之列，但堅持到最後，表現已經可圈可點，稍早她開心秀出去游泳慶祝照片，罕見掀起瀏海的模樣引發討論。

今年《浪姐4》話題不斷，台灣女星的代表分別是Ella（陳嘉樺）、賈靜雯、徐懷鈺、A-Lin（黃麗玲）及陳意涵，而徐懷鈺在第五次公演後確定淘汰，網上流出一段花絮，可見Ella一度要求徐懷鈺留下來拚敗部復活賽，但徐懷鈺不肯，含淚點頭默認了想家，確認無緣冠軍賽。而微博上稍早流出了成團夜冠軍賽的結果，可見由Ella拿下冠軍，接著是劉逸雲（Amber）、美依禮芽、謝娜、朱珠、芝芙、劉惜君、A-Lin、盧靖姍、龔琳娜、賈靜雯​。

陳意涵罕見掀起瀏海。（圖／翻攝自陳意涵微博）

演員出身的陳意涵雖然未在成團名單中，盡力的表現依舊獲得網友好評，今(18日)稍早她曬出在泳池邊的照片，寫下：「乘風之後我最想游泳～不用怕過敏，不用趕時間，在水中自由自在，想念我的蛙鏡泳帽痕」，眼尖網友則發現其中一張照片她將瀏海掀起，稍微有些退後的髮際線讓人相當驚訝，紛紛說：「清朝人都這樣」、「恭喜你脫離苦海可以自由自在」、「偶像派女藝人裡敢這樣素顏的沒幾個」、「這髮際線，你贏了」、「發發你真是沒有偶像包袱」。

陳意涵游泳慶祝拍完《乘風2023》。（圖／翻攝自陳意涵微博）

此外，陳意涵2018年與導演男友許富翔閃婚，陸續生下一子一女，這回拋夫棄子來參加《浪姐4》表現成為話題，被評外型和舞藝過關，但唱歌發音「略帶喜感」，有點像以前常上《康熙來了》的郭惠妮。而陳意涵先前也曾大方替徐懷鈺打氣，指她自己也在網路上會被罵，但不要過度認真看待負評就好，也讚徐懷鈺其實只是謙虛害羞，第一次公演後私下給了她很多建議，很有自己的想法、會教人跳舞，努力給徐懷鈺信心，溫暖又自在的表現讓網友讚她是人間清醒。