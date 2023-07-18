顏值高雖然是一份先天優勢，但是擁有好的能力才能讓別人信賴，《小鐵星座》運勢專欄分享顏值高但拒絕做花瓶的前3名星座女，依序是天蠍女、雙子女、天秤女，其中第1名的天蠍女外表高冷、氣質佳，不願利用顏值來獲得想要的事物，且她們野心強也懂得把握機會，並堅持不懈地努力直到成功。

▍第3名：天秤女

天秤女個性溫柔且平易近人，容易讓男生為她們神魂顛倒，但這並不代表她們想利用顏值來獲取利益，對天秤女而言，更多的是希望可以在職場上適時展現能力，並且得到身邊的人認可，一旦有這樣的機會出現，她們絕對會好好把握，開拓自己的職場之路。

▍第2名：雙子女

雙子女個性開朗且顏值也非常高，因此能得到好人緣，是許多男性朋友心中的女神或仰慕對象。不過雙子女可不喜歡當一個簡單的花瓶，對於她們而言，會利用良好的社交能力優勢，在職場中獲得良好表現，並抓住機會嶄露頭角，絕不會想要靠著顏值來取得資源。

▍第1名：天蠍女

外表高冷、氣質佳的天蠍女是許多男性眼中的女神代表，不過她們絕不會利用顏值來獲取想要的事物，對於天蠍女而言，她們相當有野心，也擅長把握眼前的機會，並且會堅持不懈地走下去，直到獲得成功。而她們寧願成為職場上的女強人，也不願當一個外表光鮮亮麗的花瓶。