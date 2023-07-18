嘉義22歲葉姓華航儲備空姐3年前到花蓮打工換宿，晚上騎機車行經正進行拓寬工程的南濱路段時，不慎擦撞護欄自摔倒地，遭後方曳引車輾斃魂斷異鄉，家屬認為現場缺乏相關警示，道路設施管理有缺失，依《國家賠償法》向縣府共求償948.5萬餘元，全案經花蓮地方法院審理，裁定縣府共應給付218.7萬7869元，全案可上訴。

葉女2020年考上華航空姐卻因疫情無法飛航，同年8月便到花蓮打工換宿做為職前準備，25日晚間7時許，她騎機車行經當時正進行拓寬道路工程的南濱路1段與華工3街路口時，疑見道路前後路幅因工程縮減而緊急煞車撞上一旁的護欄，接著人車往左側傾倒，被後方曳引車捲入車底，最後慘遭右後輪輾壓，造成頭骨破裂，當場死亡。

不過家屬認為，廠商未依計畫書在現場提前標示施工速限牌面、道路減縮警示等，也沒有在護欄加掛紅色水管燈，由於葉女視線遭前左側曳引車擋住，在夜間燈光不佳的情況下才會釀造憾事；縣府是路設施管理的主管機關，應對廠商疏失負起國家賠償責任，葉父跟葉母分別依《國賠法》求償467萬1786元、481萬4195元。

縣府則認為，現場除放置紐澤西水泥護欄、路口架設「LED限速標誌」， 車道也有畫設「慢」、「30」等明顯標誌，事故道路管理並無欠缺；另，葉女未依規定行駛道路而是違規行駛路肩，且車速非慢，應負全部過失責任，家屬不得請求國家賠償。

案經花蓮地方法院審理，法官認為，無法排除葉女當下誤認路肩為慢車道行駛的可能，據逢甲大學鑑定意見，曳引車駕駛在事故前確有超速行為，但均行駛在外側車道，葉當時突然左傾與其右側發生碰撞，不論駕駛有無超速當下應無法預見以致可及時閃避，故駕駛行為應無過失。

不過護欄若有依指示裝設線燈及爆閃式警示燈，勢必能加強用路人確認前方狀況以利提前做適當反應，故有必要裝置該設施；葉女騎機車從原路肩進入施工路段時，因現場沒有漸變段設施的提醒，造成她可能無法及時發現前方空間縮減，認為事故地點道路設置管理缺失與其死亡應有相當因果關係。

不過法官斟酌所有證據，認為葉女有超速及未保持安全距離等過失，應對車禍事故負40％過失責任，最後扣除家屬所領得強制險保險金後，判縣府應分別給付葉父70萬1960元、葉母148萬5909元；全案可上訴。