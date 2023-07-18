國民黨總統參選人、新北市長侯友宜日前出席凱道716集會上台致詞時，台下群眾噓聲不斷，後同黨新北市議員陳偉杰揭發，帶頭比倒讚的人是民眾黨中央委員張凱鈞，張則在臉書發文回嗆「講得好的大家就拍手，講不好的就是被噓」。相關話題也引發網友熱議，有人更怒嗆張凱鈞「實在太沒涵養與風度了」。

陳偉杰昨（17）日在臉書發文痛批，張凱鈞在侯友宜致詞時，混在人群中帶頭比倒讚，並吆喝柯粉群起效尤，如此毫無民主風度、且魚目混珠方式，就是讓活動失焦的元兇。而張凱鈞不久後發文回擊稱，當時他身邊一個民眾黨朋友都沒有，身上也沒有配戴任何民眾黨識別物。他並直言，當天就是一場正正當當、毫無造勢的公民運動，現場完全都是民眾自發性的反應，講得好的大家就拍手，講不好的就是被噓，「跟什麼黨派完全沒有關係」，藍軍不用在這時候抓戰犯。

對此，許多網友今日前往《中時新聞網》相關報導臉書貼文留言，「虧他還是民眾黨的中央委員，實在太沒涵養與風度了」、「每個人都有權批評，但不宜失去了民主的素養及文化的底蘊」、「公道在人心，修行在自己，不要違背良心」、「侯市長加油」、「身為中央委員竟然如此帶頭噓台上演講者，一點風度都沒有」。