在烏克蘭攻擊了連通克里米亞和俄羅斯的克里米亞大橋（克赤大橋）後，激怒了俄羅斯總統普丁，厲言將採取報復行動。而俄軍徹夜對烏克蘭各城市大舉發射飛彈，並進行無人機轟炸。

據《每日郵報》（Daily Mail）18日報導，其中受創最嚴重的，就是基礎設施被破壞的烏克蘭黑海最大港口敖德薩（Odessa），還有大火燎原的尼古拉耶夫（Mykolaiv）。

俄軍部署了「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈和伊朗製的「見證者」（Shahed）無人機。據說莫斯科除了派戰艦到黑海外，還出動了1艘搭載4枚「口徑」飛彈的華沙之歌（Varshavianka）級柴電潛艦。

就在普丁發表電視談話，威脅會報復身價30億英鎊（近1182億台幣），用以運輸軍事物資的克里米亞大橋遇襲後不久，俄軍隨即展開猛烈報復。普丁在談話中強調，對克里米亞大橋的攻擊是基輔政權的另一次恐怖行動。

而烏克蘭南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv）市長森克維奇（Oleksandr Senkevich）說，尼古拉耶夫（Mykolaiv）一處設施的火勢十分嚴重。

儘管西方，尤其是歐盟（EU）實施制裁，但一架被擊落的無人機殘骸卻顯示，它是愛爾蘭製造。而在敖德薩，居民奉命待在避難所內。據說烏克蘭以防空砲火，擊落了6枚「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈和21架「見證者」無人機。