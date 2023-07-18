高雄桃源區金煌芒果農，今天上午特定穿上族服集結開車將盛產的金煌芒果運送到前金區公所販賣，300盒不久就銷售一空，前金區區長陳百山率先拋磚引玉，訂購20箱金煌芒果，前金區里長聯誼會也到場掏出現金訂購60箱，共同支持桃源區果農。

超金！超給力！一台又一台的貨車開下山到前金區公所，車上裝載著高雄原鄉在地知名的金煌芒果。現切的金煌芒果大顆又多汁，讓人看了直流口水，令在場的議員及里長，只嘗了一口都忍不住比讚。

農民到前金區公所販賣金煌芒果，立法委員趙天麟服務團隊、高雄市議員高忠德、王義雄、黃文益、郭建盟及湯詠瑜也現身力挺原鄉金煌芒果。

市議員高忠德表示，金煌芒果一年採收一次，今年生產365萬粒，在地品質非常棒。市議員黃文益表示，品質優良的金煌芒果，吃起來甜在心中，大家一定要品嚐，也鼓勵族人多多推廣原鄉芒果，讓市民朋友品嘗農友的心血結晶，甚至訂購20箱芒果，發送給前金區20個里別。高雄市長陳其邁也鼓勵市民朋友一起支持高雄在地金煌芒果，為族人打開銷路，感受原鄉甜美的果實。

桃源區高中里里長胡益明，同時也是芒果農，他集結部落農民的芒果帶到市區來販售，他提到今年金煌芒果因天氣因素較往年盛產許多，產季從6月至8月中旬，從建山里至梅山里都有產。

高雄市桃源區區長杜司偉表示，公所都有在彙整果農資訊，民眾欲訂購桃源區金煌芒果，可上區公所網站及高雄市原民會臉書粉絲專頁查詢下單。

高雄市原民會主委阿布斯表示，非常感謝眾多民意代表對原鄉的關心，尤其前鎮區公所及里長主席的積極主動很讓我們感動，前金區是35個平地行政區公所首當其衝，主動站出來支持原鄉農民的，很高興協助到族人找到最直接銷售點，原民會近期活動也會以部落農產作為伴手禮，歡迎更多市民朋友，給予原鄉果農更多支持！