近期多檔Al概念股「一飛沖天」，散戶瘋狂追價搶買，極度狂熱如同當年航運股，還有不少蹭題材的股票跟風亂漲。專家警告，AI供應鏈成交比重超過3成是過熱警訊，當投資人都上車後，物極必反，未來賣壓將傾巢而出。值得留意的是，沾不上邊的股票也莫名其妙飆漲，絕對是過熱跡象，如遠雄港在13日飆漲停後，股價連二黑，今（18日）狂殺逾6%。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，目前AI鏈已過熱，反映出兩大現象，一是成交占比3成，當沖盛行；再者是沾邊及不沾邊的股票投機漲停。

他分析，兩年前的航運到現在AI鏈，成交占比3成，當沖盛行是主因。當沖的天敵是遭到處置，但第一次處置五分鐘撮合，主力打死不退，越關越大尾，可是主力的風險是股價仍飆漲，加重處置，下次是二十分鐘撮合， 這對滾量人氣股幾乎就是宣告玩完了。

緯創已遭五分鐘處置，7 月14日第一天大漲 7％，再創新高，因漲幅太大再列入注意股，與當年航海王情況一模一樣，小心接下來加重處置。緯創今「入獄」第三天，股價重挫4.6％至133元，

蔡明彰指出，第二個過熱現象，是沾邊及不沾邊的股票投機漲停。其中，不沾邊也莫名其妙飆漲，威盛連4支漲停，子公司ASIC出貨，6月營收月增 46％，但不確定與 AI有關，該公司遭警示，公告 5 月 EPS 僅 0.06 元，今年 EPS 估損益兩平，但股價上百元。（編按：威盛旗下100%持股子公司威宏也有布局 AI ASIC，且部分已開始出貨。）

威盛因股價波動劇烈，從18日至31日列入處置股票，採五分鐘分盤交易。今「關禁閉」第一天，股價一度暴跌逾7％，終場下挫5元（或3.8％），收在125元。

另外，遠雄港出租自貿園區廠房給輝達，這也算 AI概念股，消息傳出，7月13日跳空漲停。市場回神後，遠雄港連兩天重挫收黑，18日狂殺6.1％至72.8元。

蔡明彰提醒，投資人將AI概念股包山包海，以前舊有的高速運算、機器人、自動化都納入AI，AI成鍊金術捷徑，形成過度炒作，泡沫後檢視財報，將打回原形。任憑再火紅的題材最終無法化為實際的業績，股價曇花一現，投資人應見好就收，千萬不要欲罷不能。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。