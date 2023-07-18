高雄市衛生局稽查冰店，發現冰店配料有沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、仙人掌桿菌等，目前已勒令停業，並重罰30萬元，後續依食安法移送地檢署偵辦。（高雄市衛生局提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄市衛生局公布剉冰清冰本體、剉冰器具、八寶冰配料檢驗結果。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市苓雅區六合路某知名冰店爆發食物中毒，多人食用八寶冰後感染沙門氏桿菌，陸續出現嘔吐、腹瀉、甚至腎衰竭送醫。曝光此事黃小姐今上午透露，目前逾40名苦主與她聯繫，她也喊話高雄市長陳其邁「如果陳其邁有看到中毒孩子影片，就知道他有多痛苦」，呼籲高雄市不要再發生這種事情；高雄市衛生局中午表示，目前共有34人因症就醫，持續掌握患者健康狀況穩定治療中。

黃小姐上周三晚間到該冰店買7、8碗冰，供家中13名家人食用，不料隔天半夜11人陸續出現嘔吐、腹瀉，而黃小姐小孩還拉出血便，嚇得她趕緊送醫，院方初步研判是食物中毒，她的小孩在病床上痛苦打滾、哀號，令她相當難過無助，只好在PTT發文，詢問是否還有其他人也有類似情況。

不料文一出，黃小姐就收到許多苦主來電詢問，自己家人也因吃了八寶冰出現腹瀉等症狀，甚至還有自己小孩出現腎衰竭住進加護病房，此事才逐漸曝光。衛生局14日前往冰店稽查，發現冰店環境有多項缺失，並且檢驗出八寶冰配料有沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、仙人掌桿菌等，目前已勒令停業，並重罰30萬元，後續依食安法移送地檢署偵辦。

冰店老闆娘今日上午出面致歉，表示開店30多年來首次遇到此狀況，後續會負責到底，對於吃了他們家的冰中毒，她也會進行賠償。

黃小姐透露，目前有接到逾40名苦主來電，不乏有小孩、老人、孕婦。其中一名懷孕30幾周孕婦吃完冰後頻頻腹瀉，一度讓她以為是快臨盆，都在家中痛苦忍耐，直到看到新聞後才知道是食物中毒，讓黃小姐趕緊叫孕婦去掛急診救治，以免危害到肚子裡的胎兒。

黃小姐最後喊話陳其邁市長，「他是學公共衛生的，希望在高雄市不要再發生這樣事情，希望他可以重視這件事」。黃小姐說，被害人有小孩、孕婦、老人，都有影片、照片，大家都陸陸續續打電話給她，他們真的很辛苦，如果陳其邁有看到中毒孩子影片，就知道他有多痛苦。

衛生局指出，截至今日上午11時，共有34人因病就醫，持續掌握患者健康狀況穩定治療中，針對違法業者依法處辦絕不寬貸。