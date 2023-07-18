達發旗下有藍牙通訊、衛星導航定位、光纖寬頻固網、乙太網四大產品線，與母公司聯發科的5G、Wi-Fi 7、Smart TV以及車用四大平台，雙方透過大小平台互聯、互通、互測的技術整合提供客戶完整、高價值的產品。至2025年，達發產品可服務市場(tSAM)年均複合成長率(CAGR)預計達13%。旗下真無線藍牙耳機晶片、衛星導航晶片、光纖固網寬頻晶片皆已位列全球前三領先群。

謝清江表示，達發有「疊代」、「門檻」的技術優勢，也持續推出高價值、高毛利率產品。達發與母公司聯發科則希望可以達到分工合作的效應，聯發科做的是大平台，達發則負責小平台，落實大小平台的劃分。所謂的「疊代」流程就是組建、調整和改善一項專案、產品或計劃的實際作法。

在全球市占率上，達發目前藍芽音訊、光纖固網寬頻、光纖固網的市占率都是全球第2，衛星導航定時地位則為全球第3。

達發是無晶圓廠IC設計公司，為聯發科旗下子公司。聯發科透過一連串整併，並加入原聯發科物聯網部門組成一支擁有超過1100名員工、20年以上經驗的團隊，擁有強大技術資源與廣大客戶群。達發團隊成員從2001年起即長期經營AIoT先進技術與全球網通基礎建設的晶片研發晶片之開發，專注於藍牙通訊、衛星導航、光纖固網寬頻、乙太網等四大領域，提供客戶高效能、低功耗，且最具延展性與互通性的晶片解決方案。另外，達發在2022年6月上興櫃，並於今年4月申請上市通過。

聯發科董事長蔡明介今日也透過視頻信心喊話，期望聯發科和達發是一個強強聯手，達發挾母公司豐富資源，將有信心其為客戶提供優質產品。