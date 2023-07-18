周日他在推特上發文，稱他不做股票和債券，因為他比較喜歡對自己的投資結果有較多的掌控，但有太多跡象顯示股市將嚴重崩盤，「如果你的未來就靠股票和債券，請小心，可能要尋求專業建議，小心憂鬱症上身」。

清崎提出的前景相當嚴峻，這與當前樂觀的市場與經濟情勢形成鮮明對比。今年以來，美股標普500指數已經上漲17%，而在AI熱潮帶動下，以科技股為主的那斯達克指數更已飆漲35%。

此外，美國6月消費者物價指數（CPI）年增率已從去年觸及的40年高點9.1%放緩至3%，距離聯準會設定的2%目標已不遠矣，令市場看好聯準會可能很快就會結束升息周期。一旦該美國央行轉而開始降息，則美國經濟陷入衰退的可能性將大幅降低，股市與其他資產都將受到提振。

清崎的這則推文並沒有說明他為什麼預期股市將崩盤，以及美國將陷入殘酷而漫長的經濟衰退。

早在2021年5月，他就預測聯準會將升息以抑制通膨，這將導致股票、債券、房地產和黃金崩盤。事實證明他對升息的看法是正確的，但在面臨聯準會不斷升息之際，資產價格和經濟增長卻相當具有韌性。

值得注意的是，清崎向來不避諱對拜登政府的不滿，這兩年多來也一直警告市場將出現「史詩般崩盤」，並力推黃金、白銀和比特幣作為避險資產。這位個人理財大師並坦承，如果市場暴跌和經濟崩潰，他會利用這個大好機會進場，因為「致富的最佳時機總在崩盤時」。