繼今年4月市府發布都市開發審查流程的簡化後，市府上半年核發建照的數量已經超過去年全年。為進一步加速基隆都更及危老更新，18日推出了容積移轉雙軌制與3項革新。

基隆市政府祕書長方定安表示，基隆市平均屋齡達32.89年，同時，屋齡30年以上的老屋占總數的48％，市府也持續在檢視相關都更、危老更新推動的問題，發現基隆市容積移轉的門檻過高，致使2012年以來，基隆市僅有28件申請案。

為此，市府針對容積移轉推動精進措施，除原有透過捐贈公共設施保留地取得移入容積外，也可以透過「折繳代金」方式辦理容積移轉。在捐地、代金雙軌進行下，加速取得公共設施保留地，促進市容環境的提升。

基隆市都發處長謝孝昆表示，在推動容積移轉申請案後，應有一半以上的申請案會選擇容積移轉代金模式。代金金額之估算依法委託三家不動產估價師進行，力拼3個月內完成估價作業及審查程序，可大幅縮短容積移轉作業時程，提升投資建設之意願及本市財政統籌運用之彈性，加速公共建設之推動。

另外，市府也推出三項革新，透過降低申請容積移轉的門檻、鼓勵都更及危老，並開放工業區等方式，促使容積移轉的申請變得更簡政便民，市府將儘速完成法定作業後公告實施。