北中寮居民持影片、照片控訴農場偷排糞水，造成他們雞屎味配飯，苦不堪言。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

北中寮居民拍攝影片，控訴農場12日偷排糞水進竹坑溪，造成清澈溪水變混濁。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

中寮居民與業者開協調會，強調業者若未依承諾改善，將發動抗爭。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣中寮鄉一處生態農場飼養放牧雞、牧草豬，疑偷排汙水，空氣散發雞屎、豬糞惡臭，尤其是夏天門窗緊閉，還得「用雞屎味配飯」，居民組自救會17日晚間與業者開協調會，業者允諾月底前改善，居民炮轟：「若未改善，將發動抗爭。」南投縣環保局表示，將從嚴要求農場將排糞輸送帶改為密閉式，並加強稽查，避免偷排汙水。

生態農場位於南投縣中寮鄉龍南路一帶丘陵、佔地44公頃，飼養放牧雞、牧草豬，標榜綠色企業，在當地經營40多年，近年雞豬屎味惡臭彌漫，甚至有居民直擊業者將禽畜糞便汙水排入鄰近竹坑溪，17日晚間開協調會，要業者儘速改善，中寮鄉公所、南投縣府也派員到場。

中寮鄉長廖宜賢說，他巡視北中寮到龍南路一帶，發現天氣很熱，家家戶戶的門窗卻緊閉，關得密不透風，他關心詢問，得知農場疑似惡意偷偷排放雞屎、豬糞汙水，惡臭彌漫，他接獲陳情立即通報縣府農業處、環保局。

龍南路居民痛斥，農場飼養的雞隻養超過5萬隻，其產生的糞便等汙水直接排入鄰近竹坑溪，尤其每天傍晚5時至晚上7時左右最臭，大家被迫用雞屎味配飯，縣府介入似乎也沒用，決定組成「北中寮環境保護自救會」，要求農場改善汙水、空汙等問題。

農場表示，農場並非化工廠、廢棄物處理廠，農場空品符合標準，雞屎豬糞臭味對健康影響不大，不過雞屎、豬糞氣味難免造成居民困擾，盡量在月底前想辦法改善。

北中寮環境保護自救會長張恭濬說，拍攝畫面證明臭味的來源就是農場，居民反映多年遲遲不受重視，如今農場允諾月底前改善，若再跳票，將發動抗爭。

南投縣環保局指出，農場的廢水處理設施、周邊空品都符合法規，只有禽畜糞便滴落場內曾遭開罰2次，為了改善雞屎豬糞臭味問題，將要求農場將排糞輸送帶改為密閉式，後續加強抽檢，避免業者偷放排放汙水。