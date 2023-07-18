達發旗下兩大事業群各自聚焦於AIoT先進技術與全球網通基礎建設的晶片研發，基於有疊代、有門檻的技術，持續累積並投入高價值、高毛利的晶片研發。達發董事長謝清江表示，達發是人工智慧物聯網及網通基礎建設的IC設計公司，是聯發科布局的重要一環，集團有龐大的平台與資源，是達發重要的後盾。達發選擇有疊代、有門檻的技術，研發高價值、高毛利的晶片，六年來公司毛利率一路成長達17個百分點。達發真無線藍牙、衛星導航、固網寬頻晶片的市占率，都是全球前三。達發的客戶非常均衡地遍布世界各地，達發的目標是以全球第一線客戶為學習對象，以先進技術持續創新，帶給客戶高價值產品。

達發晶片產品在全球終端產品的前五大領導品牌中有一半都已經是客戶，2023年達發營收將可望逐季成長，下半年營收將比上半年好，2023至2025年達發也持續推出新產品和客戶的推動，進一步擴大營收與市占率，目標可服務市場(tSAM)CAGR年均複合成長率達13%，目前公司營收僅占tSAM一成多，未來成長相當可期。

達發在藍牙音訊已有20年以上經驗，透過AI人工智慧演算，提供消費型真無線藍牙耳機TWS穩定的連線技術及自適應主動降噪，目前已為全球第二大營收市占晶片品牌，近年更持續布局電競藍牙通訊，提供10ms低延遲的效率，此外，也透過AI通話降噪，保護聽力算法大幅提升商務耳機的使用體驗。

達發是全球第一個推出12nm衛星導航雙頻接收單晶片，大幅降低功耗並支持六大衛星系統，其中包含AI自動判別周遭環境，縮短定位時間並強化定位精度可靠度。目前達發衛星導航定位晶片GNSS市場機會廣，目前於穿戴、物品追蹤、消費商品都有超過20%的市占率，位列全球前三。

達發於光纖暨固網寬頻市場皆已位列全球第二，2022年達發10G-PON與北美重要運營商合作推出全球最高速8 Gbps上下行服務，獲得全球市場高度關注。2023年達發量產新一代12核心10G-PON光纖寬頻旗艦晶片，並成功導入到北美、西歐等一線客戶，並已落地提供服務。

光纖寬頻晶片是寬頻基礎建設的一環，達發除了與合作夥伴系統製造商及品牌商密切合作外，唯有運營商先認可達發的晶片規格方案後，才能贏得標案。達發多年來與全球各大運營商進行規格探討、晶片方案導入、測試認證等已累積20年的經驗，成為與重要運營商共同制定規格的信任夥伴，取得許多國家的市場領先地位。