不小心買錯股票結果竟然大賺一波！一名網友2年前和女友報名牌買股票，沒想到女友將「群創聽成緯創（3231）」，而今年緯創的股價更是不斷飆漲，昨（17）日盤中一度達到145元，讓這名男網友驚呼「賺爛了」，貼文一出，有網友直呼羨慕，不過也有一派人狂酸，「怎麼聽都有破綻」。

原PO在論壇《Dcard》以「女友買群創卻買成緯創」為題發文，表示2年前面板大漲，他告訴女友要買群創股票，後來兩人吵架分手，近日再度破鏡重圓，女友日前突然發問：「你之前叫我買的股票現在漲很多，要不要賣掉？」

原PO當下還一頭霧水，要女友打開股市APP後，才發現女友「群創」買成「緯創」，總共有20張庫存，而當年緯創才30元，原PO詫異地直說「賺爛了」，女友更大方地想要幫他換新手機，讓他不曉得是否該接受這番好意。

貼文曝光後，許多網友覺得羨慕，「研究股票那麼久還輸買股票買錯的…我看比起投資我還是投胎好了」、「如果是真的那你女友偏財運欸，還不對人家好一點，手機收了，在儘量回饋給人家」；不過有更多的網友質疑這是創作文，狂酸：「老哥，買股票不是打名字餒」、「當時價值60萬的股票怎麼可能放到現在還沒賣，怎麼聽都有破綻」、「群創+緯創+創作文=三創」、「沒有對帳單一定是創」、「這篇文竟然用群創跟緯創來創，有點意思唷」。