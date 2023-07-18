假如住警器擬人化... 他豁出去爆笑演出

桃園市大有消防分隊3名隊員為了推廣住警器，發揮巧思自導自演拍攝微電影，描述常見的煮東西跑出門、電暖爐緊貼衣服等危機，其中擬人化的住警器，豐富的表情讓人印象深刻，希望藉此將消防安全及住警器裝設的概念傳遞給民眾，影片一上架獲得許多民眾好評分享。

大有消防分隊隊員詹乃霖、林易成和蔡志偉拍攝的「防火宣導─住警器篇」微電影，劇情描述日常生活中容易疏忽但又常遇到的情況，如煮東西到一半忘記、衣服過於靠近電暖爐等，使影片更加貼近大眾。

其中林易成「豁出去」扮成擬人化的住警器，以豐富多變的表情模擬偵測到煙霧時的反應，「笑」果十足，適時提醒主角詹乃霖，幫助她儘早發現火災危機並解決，蔡志偉負責掌鏡、剪輯影片，全片以輕快有趣的方式進行拍攝，吸引民眾目光。

大有消防分隊長蘇翊瑄表示，宣導影片從編劇、道具、拍攝到剪輯，完全都是由分隊同仁一手完成，希望藉由幽默有趣的影片能吸引民眾觀看，宣導影片放上網後，立即吸引許多民眾點閱，為分隊按讚，確實達到宣導的效果。

蘇翊瑄提醒，烹調食物時應謹記「人離火熄」，避免因一時不慎而釀成災害，家裡若無火警自動警報設備，應裝設「住宅用火災警報器」，當災害不慎發生時才能及早偵知、及早應變並及早逃生。期望藉由影片讓民眾增進自身防災知識，確保自身居家安全，避免生命財產的損失。