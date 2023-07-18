台北市一名罹患輕微失智症的87歲張姓獨居老翁，2022底瞞著女兒，將市價逾億元的9戶房產，捐給行天宮，女兒得知後怒控，行天宮比詐騙惡劣。行天宮回應，受理民眾不動產捐贈前，會至捐贈者家中探訪，且不因捐贈成立而換取照顧的條件，未來在合情合理的情況下，會持續關懷張父。

據《鏡週刊》報導，行天宮承諾照顧會照顧聽力障礙的張父餘生，因此張父瞞著女兒將市價逾億元的9戶房產全數捐給行天宮。但行天宮1月底因其中房產有房客租約到期，代墊4萬元押金，並要求張父返還。令張小姐暴怒，認為行天宮欺人太甚，拿到房產後翻臉不認人，比詐騙還惡劣。

行天宮回覆，張父因聽力受損只能筆談，張父之前曾向住家附近多個廟宇詢問捐贈房地的方法，而張先生定期會到行天宮拜拜，所以趁拜拜時，主動向行天宮詢問有關捐贈的方法。

行天宮指出，張父2022年10月到行天宮，找到行天宮董事長吳岳羽，經吳了解後，發現張父要捐房地，又請相關同仁於2022年11月8日與張父一起到廟裡了解情況。捐贈過程中，張先生表現出嚴謹的思慮，許多小細節都能逐一確認，並因認同行天宮推動公益，願無償捐出9筆房地。

行天宮表示，受理民眾不動產捐贈前，會先評估捐贈者的情況，若捐贈行為會影響其往後日常生活，一律婉拒其捐贈，於評估過程中，會至捐贈者家中探訪，並希望捐贈者在做決定前先與家人溝通。

行天宮解釋，不會因捐贈成立而換取照顧的條件，由於張先生有聽力上的障礙且獨居，因此吳岳羽在捐贈前家訪的過程中主動關懷，發現張先生有就醫的需求但卻未就醫，於是主動協助安排就醫，當時仍處於確認張父是否適合捐贈的過程中，捐贈後吳岳羽亦多次親自探視張父並協助就醫。

行天宮強調，本案處理合情合理合法，希望張父不要受此事件影響心情，並望其家庭能相處融洽。而行天宮本於慈善的立場，給予需要的民眾關懷，在合情合理的情況下，會持續關懷張父。

行天宮說明，張父所捐的房地均帶有租約，4萬元押金當初為張女收取，租約到期後要將押金返還承租人，故張父請行天宮通知張女，將原租約收到的押金轉交給行天宮，但張女未將款項交給行天宮，因此後來由張父給付。其他所捐房地的租約押金，租約有到期者，張父也都將押金交給行天宮保管，以返還承租人。