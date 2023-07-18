簡奉任指山，公司將持續以羊水幹細胞專利技術為核心，深耕神經、發炎、退化性疾病等領域，轉譯為再生醫療療法，再運用專利與產品組合授權的方式創造營收，成為再生醫療製劑新藥的指標性公司。至於醫美保養品，將專注於開發具功效性與安全性關鍵性原料，並搭配保養品業務拓展，進軍海外市場。

永立榮設立於2015年9月，資本額為2億9,550萬元。公司主要股東除經營團隊之外，還包括美妝保養品公司克麗緹娜國際與生技創投公司MaxPro等法人股東。克麗緹娜國際是永立榮醫美保養品重要合作夥伴。MaxPro曾參與多家國內外生技新創公司投資，且具有首創在美納斯達克完成以SPAC(特殊目的收購公司)模式，合併新藥研發公司冠科美博，成功造殼掛牌上市的紀錄。

永立核心技術為羊水幹細胞分離與培養技術，藉以發展出系列新藥與醫美保養品。其來源為懷孕16~20週的孕婦，進行羊膜穿刺產檢時所取得的羊水，具較優異的增生與分化能力，其他公司則透過剖腹生產羊水來源取得，遜於胎兒時期取得的羊水幹細胞。截至目前?止，永立榮為台灣唯一擁有分離與培養羊水幹細胞技術與專利，且經TFDA臨床試驗GTP訪查的生醫公司。除了永立榮，全球以人類羊水幹細胞進行新藥研發的公司，僅有位於美國以及瑞典的兩家生技公司。

永立榮目前新藥專案包括UA002治療勃起功能障礙，以及UB003治療乾眼症兩項，均已獲得輔仁大學與中山醫學大學等學研單位研究驗證其開發潛力，即將進入臨床試驗許可(IND)。

至於醫美保養品，則是以鹿羊水幹細胞為原料，開發醫美保養消費品，並成功取得國際美妝保養品INCI認證，成為國際認可的原料成分，未來將尋求國際ODM與OEM業務合作。