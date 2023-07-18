西螺街長宿舍是日據時代1920年至1945年間的建築，詔安客家子弟廖重光擔任街長12年，此一官舍具有重要客家文化意義。（周麗蘭攝）

文史團體13年前搶救斗六市現存最古老寺廟建築「真一寺」，但遲未獲補助修復，多年來加蓋臨時防雨設施，外觀十分簡陋，文化部最近終於核定1.65億元修復；1930年代的「西螺街長宿舍」，客委會雖5年前補助調查研究，但始終未同意補助修復，最近也傳來好消息，該會核定3104萬元修復經費。

斗六真一寺於1851年至1861年間在斗六創建，1936年重建，奉祀觀世音菩薩，俗稱斗六菜堂，具有傳統民間齋堂元素，其泥塑、剪黏、木雕、彩繪寺廟裝飾工藝亦不多見。

廟方13年前原要再拆除重建，縣府2010年登錄為古蹟後，廟方從反彈到同意籌募資籌款，縣長張麗善責成文觀處全力向文化部爭取真一寺修復經費，最近終獲核定總經費1億650萬元，文化部補助9052萬元，預計2026年完工。

「西螺街長宿舍」多年前也差點被拆除，雲林縣府緊急於2016年登錄為歷史建築，雖2017年獲客委會補助調查研究及設計規畫，2019年起向客委會申請修復但都未被同意。

文觀處指出，「西螺街」是日據時代1920年至1945年間的行政區，即西螺鎮的前身，22年歷經4位街長，其中之一是詔安客家子弟廖重光，他任內完成許多對西螺地區重要的建設，可謂詔安客家族群中的代表人物。

「西螺街長宿舍」的建築建為和洋混合的日式建築，形貌算是街長宿舍中較獨特風格，由於閒置多年，目前十分破爛。客家委員會最近終於核定修復經費3104萬元，以彰顯西螺地區詔安文化空間，打造為西螺文化客廳、人文餐旅、開放庭園。

文觀處長陳璧君表示，文化部除了核定真一寺修復經費外，也核定3處歷史建築修復，包括古坑國小舊宿舍、元長瓦磘庄集會所、莿桐饒平國小舊宿舍，總計經費8951萬元。

為鼓勵私人保存文化資產，文化部也核定西螺振文書院、大埤三山國王廟、北港義民廟、口湖文生天主堂、元長傅氏大宗祠、口湖鄭豐喜故居、二崙荷苞嶼恆心堂修復案設計。