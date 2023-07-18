陳其邁還特別送上由知名設計師林國慶設計的翻轉字作品，呈現「安倍晉三x心是台灣」，象徵台日之間深厚連結。第二份禮則是為了紀念安倍前首相對台灣鳳梨的大力支持，送上由台灣年輕網路插畫家小樺家 hüa”以溫暖筆觸所設計的插畫作品。（柯宗緯翻攝）

為歡迎安倍昭惠夫人訪問高雄，高雄市長陳其邁特別安排午宴款待。（柯宗緯翻攝）

為歡迎安倍昭惠夫人訪問高雄，高雄市長陳其邁特別安排午宴款待。（柯宗緯翻攝）

日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今（18）日造訪高雄，先到紅毛港保安堂向安倍銅像獻花致意，中午高雄市長陳其邁設宴款待，還特別將大樹鳳梨入菜，原來是安倍生前大誇高雄鳳梨很好吃。安倍夫人表示，今後將繼承先生遺志，努力建立日本和台灣的友好關係。

為歡迎安倍昭惠夫人訪問高雄，陳其邁特別安排午宴款待，道地的高雄海味、山產和水果，讓台日賓客皆讚不絕口。午宴將多樣高雄在地新鮮食材入菜，包含茄萣烏魚子、蚵仔寮黑咖網魚、前鎮漁港冰卷、甲仙芋頭、路竹番茄及岡山羊肉等，更運用當令的高雄桃源區產金煌芒果及大寮紅豆，做成特色甜品。

值得一提的是，還有安倍前首相力挺的新鮮高雄金鑽鳳梨，陳其邁致詞表示，安倍前首相曾大力相挺、稱讚說很好吃的「金鑽鳳梨」，且就是來自高雄，對於安倍「吃鳳梨挺台灣」的溫暖舉動，台灣人都感念在心。

此外，安倍前首相生前造訪台灣時，特別點名的台灣味小菜「鹹蜆仔」同樣安排入菜，讓安倍夫人也能好好品嘗。陳其邁感性的說，希望安倍夫人此行能感受到台灣人，尤其是高雄人的溫暖熱情，也期待未來台日間珍貴的羈絆交流能夠持續深化。

安倍昭惠則表示，在日本聽說高雄有為先生豎立一座銅像，當時心想總有一天一定要過來看看，今天終於達成心願，很遺憾先生在去年7月過世，但他對於日本和台灣之間的友好關係，比任何人都要關心。今後她將繼承先生遺志，努力建立日本和台灣的友好關係。

陳其邁還特別送上由知名設計師林國慶設計的翻轉字作品，呈現「安倍晉三x心是台灣」，象徵台日之間深厚連結。第二份禮則是為了紀念安倍前首相對台灣鳳梨的大力支持，送上由台灣年輕網路插畫家小樺家 hüa”以溫暖筆觸所設計的插畫作品。