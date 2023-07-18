連日高溫，不少機車騎士曬到頭暈，因此遇紅燈時都會選在陰涼處停等，但屏東市民族路卻出現有騎士逆向切入對向車道陰影處躲太陽，誇張行徑令人錯愕，對此，警方表示，該名騎士違反道路交通處罰管理條例2項規定，共計最高可處3600元。

近日臉書社群瘋傳一段影片，直見1名全身保緊緊防曬的騎士，在行駛至屏東市民族路停等紅燈時，因看到對向車道有陰涼處，而起了躲太陽的念頭，不顧自己及他人的行車安全，直接逆向切入對向車道陰影處躲太陽，離譜行徑令其他駕駛直呼誇張。

對此，屏東警方表示，該名駕駛人有跨越雙黃線、逆向行駛等行為，違反道路交通處罰管理條例第48條第1項第2款及第45條第1項第1款規定，分別可處600元以上、1800元以下罰鍰，換言之，共計最高可處3600元。

警方呼籲民眾，若有發現交通違規等情事，可以向警方檢舉，警方可以調查開罰，但若只是在網路社群上貼文討論，警方依法無法就此對當事人開單，因此建議民眾在網上討論的同時，也可以向警方具名檢舉。

此外，警方也再次提醒民眾，雖近來天氣高溫炎熱，仍請駕駛人行經路口停等時，耐心停在停止線後方等候，務必遵守交通規則，以維護用路人安全。