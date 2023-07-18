16：29花蓮規模4.2地震 最大震度花蓮4級 16:372023/07/18 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 16:29花蓮發生芮氏規模4.2地震。 （氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局地震報告指出，今（18）日16：29發生芮氏規模4.2地震，震央在花蓮縣政府西南方21.6公里，位於花蓮縣秀林鄉，地震深度21.2公里。各地最大震度花蓮4級，南投、台中2級，宜蘭、雲林、彰化1級。 06：11花蓮5.2極淺地震 最大震度4級 16：16地牛又翻身！規模4.3地震 蘭嶼震度4級 花蓮凌晨規模3.9極淺層地震 最大震度4級 #地震 #震央 #震度 #深度 #芮氏規模 也許您會感興趣 推薦閱讀 地牛翻身！15：50花蓮規模4.1地震 最大震度4級 15:582023/07/15 生活 遇918強震他急逃生錢包放花圃 拾獲男花光現金下場慘了 11:012023/07/06 社會 連7震！氣象局示警：一周內還有規模4以上餘震 曝1異常 10:122023/07/09 生活 「極淺」地震5連搖！最大規模5.3、震度4級 10縣市有感 05:492023/07/09 生活 今蘭嶼附近地震頻繁 氣象局：未來一周留意規模4餘震 17:372023/07/09 生活 影》日本再出招！直播「核污水養魚」 民眾：停止政治宣傳 11:492023/07/12 國際 假冒馬斯克推銷「新投資」 刑事局提醒深度偽造詐欺 22:172023/07/15 社會 阿根廷西部規模6.6地震 鄰國智利也感受搖晃 15:032023/07/17 國際 土耳其宣布調高燃油稅 加劇通膨壓力 10:552023/07/17 財經 阿拉斯加半島近海地震規模下修至7.2 海嘯警報解除 19:032023/07/16 國際 日月潭「九蛙」毀台灣龍脈 命理師揭24年風水秘密 09:092023/07/15 運勢 花蓮富里鄉六十石山農路重建 17日動工改南端上下山 16:422023/07/15 生活 走過日本熊本地震 南阿蘇鐵道時隔7年全線復駛 13:462023/07/15 國際 搖很大！02：03台東規模4.9「極淺層地震」9縣市有感 03:032023/07/07 生活 女士官帶徵信業者抓姦 扮服務生「地震檢查線路」闖入全慘了 15:032023/07/06 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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