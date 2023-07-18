中央氣象局地震報告指出，今（18）日16：29發生芮氏規模4.2地震，震央在花蓮縣政府西南方21.6公里，位於花蓮縣秀林鄉，地震深度21.2公里。各地最大震度花蓮4級，南投、台中2級，宜蘭、雲林、彰化1級。

06：11花蓮5.2極淺地震 最大震度4級
16：16地牛又翻身！規模4.3地震 蘭嶼震度4級
花蓮凌晨規模3.9極淺層地震 最大震度4級
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