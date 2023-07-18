▲基隆市議員鄭愷玲表示，該路段為連接5千多人的壯觀里的主要道路之一，但路幅寬度太小，大型公車無法進出，人行道又常坍方，她以撥用議員配合款，希望工務處能整體規畫解決。（徐佑昇攝）

▲基隆市長謝國樑（中）表示，市府會在行人友善的前提下重新規畫道路，讓市民使用更安全。（徐佑昇攝）

▲工務處長陳耀川（左一）表示，將會拆除原有欄杆及實施擋土牆內縮工程，車道將從原有5點6米寬增加到7點1米寬，便利車輛通行，同時也會評估另一側的人行道設置。（徐佑昇攝）

▲樂利二街是前往安樂區壯觀里的主要道路之一，但道路設計與人行道設計均有待改善，未來道路將拓寬，人行道將評估移至另一側。（徐佑昇攝）

基隆市長謝國樑18日前往安樂區的樂利二街實際會勘道路問題，市議員鄭愷玲表示，該路段會連接到有5千多人的壯觀里，但道路非常窄，希望市府能規畫改善。謝國樑說，市府會在行人友善的前提下重新規畫道路，讓市民使用更安全。工務處長陳耀川表示，將把原人行道退縮，使車道拓寬，讓大型的公車也能出入，另外將在另一端評估設置人行道的可能。

謝國樑會勘樂利二街狹窄問題 工務處將拓寬重新設計道路

樂利二街位於基隆人口最多的安樂區，該路段是連接5千多人的壯觀里之主要道路，然道路狹窄且人行道設計不佳，有待改善；而雖有另一條可通行至壯觀里的道路，但為私有提供公眾通行的既成道路，因產權問題，較難由政府規畫。

為了解改善之規畫，謝國樑親自至樂利二街62巷關心，並由市議員鄭愷玲、市議員吳驊珈以及市議員洪森永陪同。鄭愷玲表示，該地區民眾許多都透過樂利二街通行，而原本設有人行道的部分，因為經常坍方且規畫不佳，因此極少人行走，建議可將行人道退縮使道路拓寬，並可使大型公車亦可出入，方便壯觀社區的居民使用，否則目前都是中巴，運量明顯不足。

謝國樑會勘後表示，因為有多位議員關心，所以親自來會勘了解需求，也感謝鄭議員撥用配合款來協助道路改善，市府會在行人友善的前提下重新規畫道路，讓市民使用更安全。

工務處表示，工程將改善道路路線型態，並拆除原有欄杆及擋土牆內縮工程，車道將從原有5點6米寬增加到7點1米寬，便利車輛通行，至於另一側也會評估人行道設置，務必要是民眾通行安全，而工程經費總計355萬，工期預估需要4個月時間可完工。